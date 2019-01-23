Путин считает улучшение российского-турецких отношений личной заслугой Эрдогана

В начале переговоров с Эрдоганом Путин отметил, что практика регулярных встреч, которую поддерживают два президента, дает свои положительные результаты, в частности, товарооборот между Турцией Россией за десять месяцев 2018 года вырос больше, чем за весь 2017 год.

"Количество российских туристов в прошлом году в Турции выросло на 30% и достигло рекордной цифры в 6 млн человек. Это говорит о том, как граждане наших стран воспринимают изменение характера и качества российско-турецких отношений. Господин президент, дорогой друг, это в значительной степени ваша личная заслуга, ваше личное достижение, потому, что вы уделяете этому очень много времени", — сказал Путин.

Глава российского государства добавил, что Россия и Турция продолжают осуществлять двусторонние крупные проекты, "все идет по плану". Он добавил, что стороны также занимаются вопросами региональной безопасности, активно сотрудничая в вопросах сирийского урегулирования.