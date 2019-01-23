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В Москве завершились переговоры Путина и Эрдогана 

РИА Новости + ещё 9 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Москве, продолжавшиеся 3 часа, завершились, передает корреспондент РИА Новости.
Турецкий лидер в среду прилетел в Россию с рабочим визитом. Переговоры начались в 17.40 мск. Об итогах своей беседы Путин и Эрдоган расскажут на пресс-конференции.
Сначала лидеры пообщались с глазу на глаз, затем к ним присоединились члены делегаций и переговоры продолжитесь в формате "рабочего завтрака".
Открывая встречу, Путин отметил личный вклад Эрдогана в улучшение качества двусторонних отношений.
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Политика , Реджеп Эрдоган , Владимир Путин , РИА Новости , Москва , Турция
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