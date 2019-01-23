Студенты МГУ подарили Путину книгу и показали шнекоход

Президент России Владимир Путин принял участие в заседании попечительского совета МГУ . От студентов вуза на память он получил в подарок книгу «Поэтическое приношение Александру III». Сборник учащиеся составляли сами.

«Он сильный был человек… достаточно эффективный управленец», — отметил в ответ Путин.

Также главе страны показали ряд вузовских разработок. Так, ему продемонстрировали гироскопическую платформу, которая позволяет проводить хирургические операции во время транспортировки пострадавших, соленоидный двигатель и шнекоход. Это машина, которая может передвигаться по любой поверхности.