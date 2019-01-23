Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Умер Валерий Никонов
Умер Валерий Никонов

Студенты МГУ подарили Путину книгу и показали шнекоход 

News.ru 34 минуты назад
Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин принял участие в заседании попечительского совета МГУ. От студентов вуза на память он получил в подарок книгу «Поэтическое приношение Александру III». Сборник учащиеся составляли сами.
«Он сильный был человек… достаточно эффективный управленец», — отметил в ответ Путин.
Также главе страны показали ряд вузовских разработок. Так, ему продемонстрировали гироскопическую платформу, которая позволяет проводить хирургические операции во время транспортировки пострадавших, соленоидный двигатель и шнекоход. Это машина, которая может передвигаться по любой поверхности.
Ранее News.ru писал, что МГУ имени М. В. Ломоносова оказался единственным российским вузом в топ-5 рейтинга университетов стран с развивающейся экономикой по версии Times Higher Education (THE Emerging Economies University Rankings). Московский университет занял пятое место в этом рейтинге. Всего в рейтинг попали 442 университета из 43 стран с четырёх континентов. Россия в нём представлена 35 университетами. Рейтинг университетов развивающихся стран составлен на основе 13 индикаторов. Они объединены в несколько групп: обучение и образовательная среда, научная работа, цитируемость научных публикаций, международная мобильность студентов и сотрудников.
News.ru: последние новости
Встречи Путина и Абэ создают напряжение в России Лишение РФ права голоса в ПАСЕ признали неэффективным Путин показал премьеру Японии свой кабинет
Комментарии1
Политика , Владимир Путин , МГУ , Газета The Times
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев разнес Роскосмос277
Киев готов объявить эпидемию95
Под поверхностью Земли нашли «бомбу замедленного действия»35
Суд решил судьбу угонщика самолета Сургут — Москва46
Россия заподозрила Нидерланды в утаивании правды160
Видео
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
02:06
«Замена» Сбербанка и другие события дня
В мире
01:00
Ученые воссоздали «волну-убийцу» в лаборатории
Наука и техника Наука
02:47
Суд решил судьбу угонщика самолета Сургут — Москва
Происшествия
04:21
Россия отреагировала на удары Израиля по Сирии
Политика
02:55
Россия заподозрила Нидерланды в утаивании правды
В мире
00:45
Пока вы спали: Россиян освободят от зарплатного рабства
Общество
03:21
Под поверхностью Земли нашли «бомбу замедленного действия»
Наука и техника Наука
03:28
Адвокат Рыбки рассказал о ее планах на жизнь
Происшествия
03:37
Психолог дал совет оскандалившемуся Виторгану
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение