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Глава Читы написал заявление об отставке по личным обстоятельствам 

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Фото: ИТАР-ТАСС
Глава Читы, председатель городской думы Анатолий Михалев объявил в четверг на заседании думского комитета по социальной политике и развитию местного самоуправления о своей отставке по личным причинам.
"В связи с личными обстоятельствами я принял решение подать в отставку", — сказал Михалев. По его словам, исполнение обязанностей председателя городской думы возложено на первого заместителя Андрея Ядрищенского.
Депутаты поддержали решение Михалева. Сам он добавил, что встречался с врио губернатора Забайкальского края Александром Осиповым, который пообещал оказывать поддержку городским властям. 31 января состоится очередное заседание гордумы, на котором может быть избран ее новый председатель.
Михалев фактически руководил Читой с ноября 2000 года, сообщает ТАСС.
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