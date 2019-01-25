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Медведев и Пашинян провели встречу в Москве 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Дмитрий Медведев обсудил с армянским коллегой Николом Пашиняном на встрече в Москве сотрудничество между странами в сфере экономили, сообщили в кабмине.
Уточняется, что переговоры состоялись по просьбе армянской стороны.
«Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-армянского торгово-экономического сотрудничества и другие аспекты взаимодействия», — говорится в сообщении на сайте российского кабмина.
В Кремле ранее сообщали, что в графике российского президента Владимира Путина нет встречи с Пашиняном 25 января. Представитель главы государства Дмитрий Песков отмечал, что они часто общаются по телефону и часто встречаются. «Пятница — достаточно такой день насыщенный у президента, поэтому не знаю, будут ли какие-то изменения, пока такие контакты не согласовывались», — говорил Песков.
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Политика , Дмитрий Медведев , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Москва
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