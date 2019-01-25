Медведев и Пашинян провели встречу в Москве 

Премьер-министр Дмитрий Медведев обсудил с армянским коллегой Николом Пашиняном на встрече в Москве сотрудничество между странами в сфере экономили, сообщили в кабмине.
Уточняется, что переговоры состоялись по просьбе армянской стороны.
«Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-армянского торгово-экономического сотрудничества и другие аспекты взаимодействия», — говорится в сообщении на сайте российского кабмина.
В Кремле ранее сообщали, что в графике российского президента Владимира Путина нет встречи с Пашиняном 25 января. Представитель главы государства Дмитрий Песков отмечал, что они часто общаются по телефону и часто встречаются. «Пятница — достаточно такой день насыщенный у президента, поэтому не знаю, будут ли какие-то изменения, пока такие контакты не согласовывались», — говорил Песков.