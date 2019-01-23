В МИД прокомментировали встречу США и талибов 

Москва надеется, что Вашингтон подключится к "московскому формату" по урегулированию в Афганистане в качестве полноправного участника, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
"Мы по-прежнему убеждены в оптимальном характере механизма "московского формата", в ходе последнего заседания которого участникам удалось достичь больших успехов, чем США в одиночку. Намерены вместе с партнерами продолжить проведение московских встреч и рассчитываем на активное подключение к ним США в качестве полноправного участника", — сказала Захарова во время брифинга.
Комментируя переговоры США и талибов, она отметила, что говорить об успехе сепаратных переговоров рано. По ее словам, в случае с афганским урегулированием важно искать коллективное решение.