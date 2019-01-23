Путину показали покров на раку Зосимы Соловецкого

На встрече со студентами МГУ президенту Владимиру Путину показали покров на раку святого Зосимы Соловецкого, найденный в музее антропологии МГУ.

Директор научно-исследовательского института и музея антропологии МГУ Александра Бужилова рассказала, что покров нашли в 2017 году и восстанавливали почти полтора года, передает РИА «Новости»

Специалисты из мастерских Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря провели профилактическую консервацию и реставрацию покрова. «Мы очень надеемся, что мы сумеем это передать назад на Соловки, у нас такой план — вернуть туда, откуда он когда-то был экспроприирован», — сказала Бужилова. Святой Зосима — один из основателей Соловецкого монастыря. Покров на раку (ковчег, где хранятся его мощи) нашли во время работ российско-британского исследовательского проекта по изучению древнеегипетских мумий. На дне ящика с мумией, которая была передана в 1948 году из музея истории религии и атеизма в Ленинграде, оказался неучтенный музейный объект — покров. Но покрове находится изображение святого, выполненное в технике высокого золотного шитья по золотой парче. Экспертиза показала, что объект датирован концом XIX — началом XX века. В фондах Русского музея в Санкт-Петербурге хранится аналогичный покров Зосимы Соловецкого, который датируется 1661 годом.