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Путину показали покров на раку Зосимы Соловецкого 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 25 минут назад
Фото: РИА Новости
На встрече со студентами МГУ президенту Владимиру Путину показали покров на раку святого Зосимы Соловецкого, найденный в музее антропологии МГУ.
Директор научно-исследовательского института и музея антропологии МГУ Александра Бужилова рассказала, что покров нашли в 2017 году и восстанавливали почти полтора года, передает РИА «Новости».
Специалисты из мастерских Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря провели профилактическую консервацию и реставрацию покрова. «Мы очень надеемся, что мы сумеем это передать назад на Соловки, у нас такой план — вернуть туда, откуда он когда-то был экспроприирован», — сказала Бужилова. Святой Зосима — один из основателей Соловецкого монастыря. Покров на раку (ковчег, где хранятся его мощи) нашли во время работ российско-британского исследовательского проекта по изучению древнеегипетских мумий. На дне ящика с мумией, которая была передана в 1948 году из музея истории религии и атеизма в Ленинграде, оказался неучтенный музейный объект — покров. Но покрове находится изображение святого, выполненное в технике высокого золотного шитья по золотой парче. Экспертиза показала, что объект датирован концом XIX — началом XX века. В фондах Русского музея в Санкт-Петербурге хранится аналогичный покров Зосимы Соловецкого, который датируется 1661 годом.
Соловецкий монастырь, закрытый в 1920 году, вновь был открыт и начал возрождаться в 1990 году. В 1992 году в обитель вернули мощи ее основателей — преподобных Зосимы, Савватия и Германа, в том же году монастырь включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Политика , Владимир Путин , МГУ , ЮНЕСКО , РИА Новости
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