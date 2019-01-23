Путин высказался о выводе войск США из Сирии

«Речь шла и о том, как повлияют на дальнейшее развитие ситуации в Сирии намерения руководства США вывести американские войска из северо-восточных районов страны», — рассказал Путин.

По его словам, если вывод войск состоится, это будет позитивным шагом и поможет стабилизировать обстановку в той части Сирии, которая находится под контролем курдских формирований.