Путин высказался о выводе войск США из Сирии 

Вывод войск США из Сирии будет способствовать стабилизации обстановки на северо-востоке страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«Речь шла и о том, как повлияют на дальнейшее развитие ситуации в Сирии намерения руководства США вывести американские войска из северо-восточных районов страны», — рассказал Путин.
По его словам, если вывод войск состоится, это будет позитивным шагом и поможет стабилизировать обстановку в той части Сирии, которая находится под контролем курдских формирований.
19 декабря президент США Дональд Трамп подписал указ о полном выводе войск из Сирии. В соответствии с указом Сирию должны «в кратчайшие сроки» покинуть около двух тысяч американских военнослужащих.