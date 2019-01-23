Пушков оценил шансы на изменение регламента ПАСЕ

"Как мне представляется, степень внесения изменений в регламент Парламентской ассамблеи очень невысока", — цитирует ТАСС его слова, сказанные на встрече с журналистами в Совете Федерации. Сенатор не исключает полностью возможности таких изменений, но их вероятность оценивает "как примерно 5% из 100%".

Швеции и Целый ряд иностранных делегаций ( Украины , прибалтийских государств, Польши Великобритании ) будут препятствовать принятию поправок, считает он, и постараются "довести дискриминацию России до логического конца".

При этом Пушков отметил конструктивный подход к проблеме со стороны председательствующей в Совете Европы Финляндии, которая "достаточно серьезно относится к создавшейся ситуации и не желает, чтобы она развивалась по наихудшему сценарию".

Если же негативный сценарий все же будет реализован, то "никакой изоляции России не будет", уверен Пушков. А Совет Европы потеряет в лице России "самую крупную страну континента, одного из пяти важнейших плательщиков.

Кроме того, "Россия перестанет быть членом Европейского суда по правам человека , российские граждане перестанут иметь возможность обращаться в эту инстанцию", напомнил парламентарий. "У нас сейчас мораторий на смертную казнь, а в случае выхода из Совета Европы Россия сможет сама решать на внутреннем уровне, у нее не будет международных обязательств по данному вопросу", — добавил он.

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Сейчас Москва не запрашивает подтверждения полномочий и не платит свой взнос в бюджет Совета Европы. Условием возвращения в ПАСЕ российские парламентарии называют изменение регламента ассамблеи с тем, чтобы ни одна национальная делегация не могла быть лишена полномочий по политическим причинам. Внесенные недавно поправки в порядок работы ПАСЕ не исключают полностью такой возможности и не устраивают российских депутатов и сенаторов.