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Мария Захарова проводит еженедельный брифинг 

RT на русском 1 час назад
Официальный представитель МИД России Мария Захарова проводит еженедельный брифинг, посвящённый актуальным вопросам внешней политики.
RT на русском: последние новости
Генсек СЕ заявил о кризисе в организации из-за ситуации с Россией В Кремле ждут консолидированной позиции правительства по энерготарифам Нарышкин обсудил с главой саудовской разведки борьбу с терроризмом
Политика , Видео , Мария Захарова , МИД
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