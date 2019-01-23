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В МИД предсказали эскалацию санкций в отношении Москвы 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что санкции против Москвы в ближайшее время не ослабнут.
"Эскалация безусловно будет, потому что мы неудобный партнер и мы строптивы в их глазах и не подаем никаких надежд на то, что будем восприимчивы к их рецепту", — заявил замглавы МИД Александр Панкин в ходе экспертной дискуссии на тему "Санкции и нефтегазовый сектор: политические риски для бизнеса".
Мероприятие прошло на площадке клуба "Валдай".
США, Евросоюз и некоторые другие страны с 2014 года вводят экономические ограничения против России под различными предлогами. Чаще всего это связано с украинской проблематикой, хотя последний пакет санкций в ЕС мотивировали инцидентом в Солсбери.
Ограничения касаются как физических лиц, так и компаний и даже целых секторов экономики — финансового, энергетического, оборонного, их список пока только расширяется.
Россия в ответ взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
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Комментарии1
Политика , Александр Панкин , МИД , ЕС , Валдайский клуб , Москва
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