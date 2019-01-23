О чем договорились Путин и Абэ? 

В Москве прошли трехчасовые переговоры между президентом России Владимиром Путиным и премьером Японии Синдзо Абэ. Как заявил российский лидер, разговор с Абэ был открытым и содержательным. Впрочем, из озвученного так и не понятно, что стороны решили по вопросу территориального спора относительно четырех Южно-Курильских островов.
Комментарий Георгия Бовта:
В результате встречи Владимира Путина и Синдзо Абэ были достигнуты несколько конкретных договоренностей. Летом будет организован чартерный рейс для бывших жителей Курил (раньше такие уже были, но потом ностальгические посещения были прекращены). Стороны также будет развивать связи между военными ведомствами двух стран. Договорились и о том, что Путин приедет с визитом в Японию. Уже в феврале, возможно, встретятся министры иностранных дел.
Результатом российско-японских переговоров на высшем уровне, как и ожидалось, стало согласие продолжать переговоры по мирному договору. В то же время совершенно неясно, насколько удалось приблизиться к разрешению главной проблемы, а именно передачи Японии хотя бы двух частей Южных Курил: острова Шикотан и гряды Хабомаи, которые вместе составляют примерно 7% от всей территории Южных Курил, которые Япония считает своими «северными территориями».
Как отметил Путин, решение, которое предложат переговорщики, должно быть приемлемым для обеих стран. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков примерно так обозначил временную границу переговоров: Путину и Абэ предстоит еще не одна встреча. Главное, по его словам, создать атмосферу доверия, а потом продвигаться по заключению мирного договора.
Очевидно, атмосферу доверия решено создавать малыми порциями, развивая сотрудничество в разных сферах, а также делая символические шаги навстречу Токио типа чартерных рейсов для бывших жителей Курил, что призвано обозначить некий прогресс в решении территориальной проблемы. Можно также увеличить объем товарооборота в полтора раза, как предложил Путин, с нынешних 20 млрд до 30 млрд долларов. Для сравнения: товарооборот между Японией и США составляет немногим менее 200 млрд долларов.
Можно, разумеется, работать над созданием атмосферы доверия, прежде всего, между лидерами двух стран. Однако куда более важная задача — «продать» договоренность, которая может быть достигнута, общественности Японии и России.
Пока общественные настроения выглядят во многом прямо противоположным образом. В России передачу Японии даже двух спорных островов одобряют менее 10% населения. В Японии в настоящее время, хотя почти 60% граждан оптимистично смотрят на перспективы улучшения двусторонних отношений, более 70% не верят, что стороны достигнут соглашения о подписании мирного договора. Зато уже почти 40% готовы удовлетвориться тем, чтобы получить от русских лишь Шикотан и Хабомаи, как зафиксировано в советско-японской декларации 1956 года. Это уже существенный прогресс по сравнению с прошлым.
Таким образом, вырисовывается ключевой вопрос предстоящих долгих и упорных переговоров по вопросу заключения мирного договора: может ли произойти так, что в результате мелких и символических шагов, которые Москва называет укреплением атмосферы доверия, территориальный вопрос и вовсе окончательно рассосется? Пока такого ощущения нет. Однако нет и ощущения, что любые территориальные уступки Японии удастся каким-то образом «продать» российскому обществу.