ЦИК объявил о возможной ликвидации двух политических партий

Центральная избирательная комиссия ( ЦИК ) РФ объявила о возможной ликвидации двух партий — Российской партии народного управления и спортивной партии России «Здоровые силы», соответствующие иски находятся на рассмотрении в Верховном суде. Об этом в ходе заседания комиссии сообщил заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев

«В декабре 2018 г. вступило в законную силу решение Верховного суда РФ о ликвидации политической партии «Молодая Россия». Сейчас на рассмотрении в Верховном суде находятся иски Минюста о ликвидации двух партий — Российской партии народного управления и спортивной партии России «Здоровые силы», — сказал Н. Булаев.

Он пояснил, что процесс происходит в рамках действующего закона. «Никаких нюансов, которые говорили бы о том, что кто-то умышленно ищет причины для ликвидации партий, нет», — заключил замглавы ЦИК.