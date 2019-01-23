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ЦИК объявил о возможной ликвидации двух политических партий 

Агентство «Москва» + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ объявила о возможной ликвидации двух партий — Российской партии народного управления и спортивной партии России «Здоровые силы», соответствующие иски находятся на рассмотрении в Верховном суде. Об этом в ходе заседания комиссии сообщил заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев.
«В декабре 2018 г. вступило в законную силу решение Верховного суда РФ о ликвидации политической партии «Молодая Россия». Сейчас на рассмотрении в Верховном суде находятся иски Минюста о ликвидации двух партий — Российской партии народного управления и спортивной партии России «Здоровые силы», — сказал Н. Булаев.
Он пояснил, что процесс происходит в рамках действующего закона. «Никаких нюансов, которые говорили бы о том, что кто-то умышленно ищет причины для ликвидации партий, нет», — заключил замглавы ЦИК.
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Политика , Николай Булаев , Минюст РФ , Центризбирком России
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