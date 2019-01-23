The New European (Великобритания): какие претензии у Путина к Великобритании

Великобритании у Путина особое отношение. И дело даже не в Скрипалях. Причины российского соперничества с Великобританией уходят гораздо глубже в прошлое: начиная с попыток помешать имперским амбициям России во время «Большой игры» и заканчивая гарантиями, данными после окончания холодной войны и в дальнейшем не выполненными, что НАТО не будет расширяться на восток. Автор публикации в The New European (Великобритания) нашел множество причин, почему именно Лондон для Москвы — двуличный противник, склонный к предательству.

Когда речь идет о Владимире Путине, действия всегда оказываются красноречивее слов. Тем не менее слова тоже могут многое прояснить.

Францией, Италией, На сайте министерства иностранных дел России есть документ, доступный на пяти языках, пафосно озаглавленный «Концепция внешней политики Российской федерации», где формулируется международная стратегия страны. Текст, получивший одобрение Путина два года назад, содержит раздел, где говорится о надеждах Москвы, связанных с ее взаимоотношениями с остальной Европой. В документе говорится о «развитии взаимовыгодных двусторонних связей с Германией Испанией и другими государствами Западной Европы».

Учитывая напряженные отношения России со многими из этих стран, подобные благонамеренные устремления могут показаться черным юмором. Но самое откровенное в документе — то, что в этом разделе не упомянута Великобритания. Фактически она не фигурирует во всем документе, если только не считать упоминания «других государств Западной Европы».

Подтекст совершенно ясен: Великобритания не входит в список государств, с которыми Путин будет хотя бы на словах стремиться установить хорошие отношения. Если в этом можно было хоть немного сомневаться, то уже из действий Путина можно было сделать однозначный вывод. Великобритания, возможно, стала не единственной страной, подвергшейся вероятному вмешательству Кремля в ее демократические процессы, но отравление бывшего российского военного Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери — а также бывшего агента спецслужб Александра Литвиненко в Лондоне десятью годами ранее — действительно предполагает, что к Великобритании у Путина особое отношение.

Причины российского соперничества с Великобританией восходят гораздо глубже в прошлое, чем темный профессиональный опыт этих агентов или их связи с Великобританией, и даже глубже, чем восхождение Путина к власти. Среди многих россиян укоренилось мнение, что Великобритания плохо относилась к их стране, особенно в период ее слабости. Но это не всегда было так. Россия долго восхищалась Великобританией. В романе «Война и мир», опубликованном в 1869 году, Толстой пишет, что англичанин самоуверен «на том основании, что он есть гражданин благоустроеннейшего в мире государства».

Тем не менее семена будущего соперничества Великобритании и России были посеяны на вершинах и равнинах юго-восточной Азии, где британские и российские агенты участвовали в борьбе двух империй за региональное преимущество, получившей впоследствии название «Большой игры». Она стала началом длительного периода — по крайней мере, с точки зрения России — коварного британского шпионажа, а также ограничения и подавления российских амбиций. Следующий значительный эпизод произошел после Октябрьской революции 1917 года, когда Великобритания отправила войска на север России, чтобы развернуть там кампанию против большевистского режима, сражавшегося с целью укрепления своих позиций у власти.

Обреченная на провал военная авантюра негативно сказалась на двусторонних отношениях в течение всего столетия, большую часть которого в России правила советская власть. Этот эпизод до сих пор вспоминают и в нынешнем веке. В своей книге 2005 года «О моей стране и мире» последний руководитель СССР Михаил Горбачев писал: «Ничто не [было] забыто» со времен, когда западные державы планировали, что «Россия перестанет считаться унитарным государством».

За пределами России Горбачева будут помнить как советского лидера, который помог положить конец холодной войне, хотя многие люди в его собственной стране вспоминают его не столь благосклонно — как реформатора, чья политика привела не к реструктуризации, а к распаду. Какого бы мнения вы не придерживались, Горбачева, безусловно, нельзя назвать неистовым антизападником. Его напоминание о западной интервенции в Россию в конце Первой мировой войны отражает долгую память русских и глубину их чувств. Дальнейшее ухудшение отношений периода холодной войны, в котором Великобритания сыграла значительную роль, лишь усугубило эти чувства.

Британия далеко не единственная страна, в чьей истории отношений с Россией было немало проблем. Но именно ее Москва воспринимает как крайне двуличного противника, склонного к предательству и бесчестному поведению: начиная с попыток помешать имперским амбициям России во время «Большой игры» и заканчивая гарантиями, данными в период после окончания холодной войны и в дальнейшем не выполненными, что НАТО не будет расширяться на восток.

Вдобавок к этому после окончания холодной войны происходят очень сложные процессы, которые усугубили проблемы и сделали Лондон объектом пристального внимания Путина. В 1990-е годы, ослабевшая после краха советской эпохи Россия была страной, где многие столкнулись с ухудшением условий жизни, и лишь немногие делали большие деньги — и не всегда легальным путем.

Значительная доля этих денег попала в Великобританию, где их использовали для установления своего рода олигархической колонии, впоследствии получившей название Лондонграда или Москвы-на-Темзе. Многие местные жители приветствовали вновь прибывших: поставщики предметов роскоши, агенты, занимающиеся элитной недвижимостью, платные элитные школы. Когда начинались проблемы, свои услуги по их решению предлагали юристы по делам о клевете и специалисты по связям с общественностью.

Эта ситуация всех устраивала, пока она оставалась вне политического поля. Однако такие прецеденты, как предоставление политического убежища беглому олигарху и бывшему союзнику Путина Борису Березовскому и чеченскому сепаратисту Ахмеду Закаеву , вызвали гнев Кремля. К Великобритании стали относиться как к прибежищу врагов России.

Такая оценка привела к еще большему ухудшению отношений в 2006 году, когда в Лондоне был убит бывший сотрудник ФСБ Литвиненко. До рокового отравления он работал на Березовского. Российские чиновники в то время — я был тогда московским корреспондентом — видели в присутствии Березовского и других лиц в Лондоне политическое оскорбление в адрес России.

Было ли убийство Литвиненко организовано по заказу самой верхушки или нет, оно говорило о том, что, пусть Лондонград и стал приятным местом для жизни, но он был далеко не тихой гаванью. Кремль расценивал его территорию, на которой допустимо осуществлять акты агрессии. Самого Березовского нашли повешенным в доме его бывшей жены в Беркшире в 2013 году: его не простили в России за то, что он был в числе стремительно разбогатевших людей в 1990-е годы; Британии же не забыли то, что она предложила ему убежище.

Великобритания далеко не единственная страна, страдающая от агрессии Кремля. Достаточно вспомнить украинских моряков, задержанных после захвата их кораблей российскими силами в Азовском море. Однако Великобритания действительно представляется особенно уязвимой со стороны все более беспощадной России. Степень российского вмешательства, если оно вообще было, в референдум 2016 года остается глубоко спорным вопросом. Гораздо больше людей сходятся в том, что Брексит — отделение влиятельного противника от его союзников — станет для Путина значительным стратегическим успехом. Чем более изолированным, замкнутым на себе и расколотым станет Объединенное королевство, тем лучше для России, исходя из незамысловатых расчетов Путина в игре «кто-кого».

Первостепенная внешнеполитическая задача российского президента — опустим банальности на сайте его министерства иностранных дел — состоит в том, чтобы гарантировать (силой, если это будет необходимо), чтобы влиятельные государства уважали его страну и относились к ней как к равной. Досаждая Великобритании — учитывая нашу историю имперской державы, нынешний статус (сохраняющийся до сих пор) одной из ведущих экономик мира и постоянного члена Совета безопасности ООН — Путин словно борется с одним из крутых парней и, разумеется, с точки зрения России, одерживает верх.

В опубликованном недавно мозговым центром «Чатэм Хаус» ( Chatham House ) исследовании бывший британский дипломат Дункан Аллен (Duncan Allen) утверждал, ссылаясь на нападения, осуществленные на территории Великобритании: «Российское руководство решило, что Великобритании не хватает целеустремленности и решимости, потому что ее действия не соответствовали ее жесткой риторике».

После отравления Скрипалей Великобритания смогла обратиться за поддержкой к своим союзникам. Из 20 стран в массовом порядке были высланы российские дипломаты. Россия застыла в ожидании, пытаясь понять, сохранит ли Великобритания такую поддержку после Брексита, и, возможно, подозревая, что этого не случится.

Действия России могут даже предполагать, что, с ее точки зрения, она может вести себя в отношении Великобритании так, как ей вздумается, не опасаясь никаких последствий. Это может быть всего лишь совпадением — длинные политические документы готовятся в течение долгих месяцев, если не лет — но документ о внешней политике, авторы которого сочли целесообразным даже не упоминать Великобританию, был впервые опубликован в декабре 2016 года, спустя менее полугода после референдума по Брекситу.