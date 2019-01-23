Запасные аэродромы Лукашенко. Батька ищет там, где не терял

Залпы необъявленной словесной войны между Белоруссией Россией , которые прогремели до и после Нового года, немного поутихли. По слухам, Лукашенко собирается в Сочи — на новые переговоры с Путиным. И, вероятно, продолжит экономические и политические споры

В наступившем временном затишье — время подвести итоги.

Лукашенко и пресса

Российские и украинские СМИ явно не устраивает спокойствие в белорусско-российских отношениях. Прессе нужен накал, трагизм и драма. Если ее нет, то нужно создать. Это все, что можно сказать о журналистских материалах, которые касаются России и Белоруссии.

Разумеется, самый большой пик истерии — на Украине , где давно не существующий и забытый всеми «Правый сектор»* напомнил о себе, заявив, что готов помочь Лукашенко воевать с Россией. Но хайпа не вышло. И организации такой нет, и «любят» ее в Белоруссии ничуть не меньше, чем в России. Украинцев же очень мало интересует, что происходит в стране, которая находится в 200 км от их столицы. Это они не Белоруссии помогают, а против России воюют.

Александр Лукашенко, который очень внимательно следит за тем, какие материалы публикуются о нем, проигнорировал этот фейк. Зато выяснилось, что он читает анонимные телеграм-каналы, в которых особенно активно распространяются информационные вбросы. Он публично опроверг два из них. О якобы избитом в минском метро русском «казаке». Это оказался фейк. И о том, кто именно заправляет украинскую военную технику.

Лукашенко опроверг эту информацию. По его словам, это делает не Белоруссия, а сама Россия. А заодно устроил для своих подчиненных публичную порку по поводу российской системы образования. Хотя она синхронизирована в рамках Болонского процесса, к которому Белоруссия только стремится. В общем, разбирать эти цитаты и проверять их люди здравомыслящие не берутся.

Хайп и реальность

Есть только один бесспорный факт. Союзное государство существует, его реальность, его договор никто не подвергает ни ревизии, ни сомнениям. Все идет как обычно. По словам посла Белоруссии в России Владимира Семашко, Москва Минск договорятся и урегулируют нефтегазовый спор.

«К сожалению, сложилась плохая практика, что в конце года у нас периодически возникают нефтегазовые вопросы, на фоне чего и возникает обострение», — сказал он.

Для обсуждения спорных вопросов уже создана та рабочая группа, о которой Путин и Лукашенко говорили перед Новым годом.

60 чиновников двух стран во главе с министрами экономики. Создали быстро. Насколько эффективной будет работа, если по каждому вопросу стороны будут всякий раз советоваться с «шефом», — покажет время.

Об остальном можно судить только по заявлениям Лукашенко, российского премьера и посла России в Минске. Последние практически синхронно разложили, что называется, по полочкам, кто, кому и сколько должен в белорусско-российском экономическом сотрудничестве, обговорили все преимущества для Минска от Союзного государства, ЕАЭС и ТС. Баланс в пользу Москвы. Александр Лукашенко же высказался по возможной доработке и реализации договора о Союзном государстве. В частности, говоря о единой валюте, он против перехода Белоруссии на российский рубль. По его мнению, эмиссионный центр должен быть единым. Валюта, видимо, тоже подразумевается единая. Но не российская. Не нужно быть экспертом-экономистом и даже Эльвирой Набиуллиной , чтобы напрочь исключить согласие Центробанка РФ на такой проект в данный момент. Этого быть не может, потому что этого не может быть никогда.

Белорусская роза ветров

Завершить обзор заявлений Александра Лукашенко лучше всего цитатой из сказанного на днях. Это очень яркие слова, которые о многом говорят.

«Наша страна готова к взаимодействию с Западом и Востоком, Севером и Югом, если оно строится на принципах уважения, искренности и порядочности», — заявил глава государства.

Куда лучшим маркером для того, чтобы определить белорусские векторы, являются встречи и соглашения.

Кое-кто иронизирует над тем, что Минск посетил президент Зимбабве Дамбудзо Мнангагва Эммерсон. Его страна не входит даже в первую сотню торговых партнеров Белоруссии. За последние семь лет белорусы продали в Зимбабве 31 грузовик МАЗ и два бульдозера. И правда, забавно. Если не обратить внимание на то, что Мнангагва заехал и в Москву, где встретился с Владимиром Путиным . И в Азербайджан, где провел переговоры с Ильхамом Алиевым . Президент Зимбабве ищет кредиты и инвесторов, предлагая взамен участие в разработке месторождений алмазов, золота, платины, в модернизации армии. Это серьезный визит, явно с дружеской подачи Москвы.

Небезынтересна и тема прощального разговора Лукашенко с послом Литвы, возвращавшимся на родину. Александр Григорьевич предложил совместную эксплуатацию — не более и не менее чем БелАЭС, — которая, правда, еще не достроена, а достраивается на российский кредит.

«Давайте сделаем ее совместной в плане того, что мы будем по нормальным, приемлемым ценам поставлять вам электричество», — предложил Лукашенко.

Литва сегодня выступает против достройки БелАЭС в Островце и под этим предлогом блокирует интеграцию Белоруссии в европейские структуры на всех переговорах. Лукашенко раньше ничего подобного бы не предложил. Сегодня он предлагает взять на свою АЭС специалистов из Литвы, которые остались без работы после закрытия Игналинской станции. И скидки на электричество, в чем очень нуждается Литва. Заодно озвучены планы транзита нефтепродуктов через балтийские порты без участия России.

Все флаги в гости к нему

Это далеко не все запасные аэродромы. Минск подтвердил, что ведет с Вашингтоном переговоры о снятии ограничений на работу посольства США. То есть о полном восстановлении дипломатических отношений, что повлечет далеко идущие планы и проекты. Это подтвердили на уровне МИД

Своим указом президент Белоруссии определил цену инцидентам на строящейся БелАЭС. Это не просто страховка. Если не полениться и почитать указ, то становится понятно, что Минск намерен определить финансовую ответственность России и ее проектов на территории Белоруссии.

Из внешнеполитических направлений, кроме Зимбабве, очень важно отметить переговоры с главой турецкого оборонного министерства. Прорабатываются варианты применения военной продукции белорусского ВПК, из крупных контрактов которого есть пока лишь один, с Китаем — и то не реализованный.

Александр Лукашенко снова на высоком уровне провел переговоры с украинским политиком Виктором Медведчуком о ситуации в Донбассе. Это не дежурная встреча. Это еще один важный маркер. Лукашенко не отбросил свою роль миротворца в Донбассе, примирителя Украины с Россией, которую он обозначил во время осеннего визита Порошенко в Гомель. Лукашенко рассчитывает на то, что его помощь Москве в этом вопросе может увеличить его вклад в союзные отношения и облегчит экономические переговоры с Кремлем.

Наконец, Белоруссия может вступить во Всемирную торговую организацию уже совсем скоро. В феврале состоится очередной раунд переговоров. Заинтересованность Минска в том, что все основные торговые партнеры уже в ВТО. Есть превосходные для Минска новости: Евросоюз опубликовал план инвестирования в реконструкцию белорусских автодорог по евростандарту. Цена вопроса — один миллиард евро.

Вишенка на многовекторном тортике: вторые Европейские игры, которые нынешним летом будут проводиться в Белоруссии. Впервые состязания такого уровня пройдут в стране, к которой много лет в ЕС относились враждебно. Ожидаются делегации из 50 стран и максимальная открытость Минска гостям. Для белорусских властей это очень важное мероприятие, к которому готовятся со всей серьезностью и на самом высоком уровне.

Прожекты и действительность

Разумеется, излишняя активность и демонстративность — это все же больше игра на московскую публику. Зимбабве и Турция, Китай и ЕС — это, конечно, хорошо и перспективно. Но впечатление на Кремль произвести не может. Москва не даст Минску равное право вето в своей бюджетной, налоговой, таможенной или монетарной политике. Интеграция остановилась на этом 15 лет назад, неподъемен вопрос и теперь.

К тому же, Москва требует всего лишь интеграции, а не заводов или мощностей. Если бы разговор был серьезным, то Россия давно не прочь приобрести МАЗ и БелАЗ. Но согласится ли Минск? Это даже не касаясь вопроса военной базы России в Белоруссии.

Похоже, на сегодня все информационные рычаги воздействия на Россию — саммиты и угрозы потери союзника — президент Белоруссии исчерпал. А Москве спешить некуда. Она ждет согласия в ответ на предложение, от которого трудно отказаться. Потому что в этом году в Белоруссии выборы. Потому что Белоруссии срочно необходим кредит. И, похоже, самые приемлемые условия может предложить только Россия.

*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ