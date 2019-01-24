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Посол России заявил, что Гуайдо принял президентские полномочия под давлением 

Газета.Ru + ещё 36 24 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Посол России в Венесуэле Владимир Заемский заявил, что глава оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо подвергался давлению перед тем, как принял на себя президентские полномочия. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам дипломата, на политика оказывали давление 5 января, когда он стал главой парламента, и 10 января, когда президентом Венесуэлы был избран Николас Мадуро.
"Его подталкивали к этому шагу очень активно. Он как раз воздерживался от этого, но, судя по всему, его додавили", — сказал Заемский.
Ранее сообщалось, что британский МИД назвал Мадуро нелегитимным лидером.
Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.
Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.
К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, Бразилия, Аргентина, Чили и другие страны. Россия выразила поддержку Мадуро.
Среди участников протеста уже есть задержания, по последним данным 16 человек погибли.
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Комментарии
Политика , В мире , Латинская Америка , Владимир Заемский , Николас Мадуро , МИД , Венесуэла
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