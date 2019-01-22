Лавров и Чавушоглу провели телефонные переговоры, сообщил источник

"Наш министр провел телефонные переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым", — сказал источник. Деталей их беседы он не привел.

Переговоры двух министров прошли накануне намеченного на среду рабочего визита президента Турции Тайипа Эрдогана в Россию, в ходе которого он встретится с российским коллегой Владимиром Путиным

Эрдоган ранее заявлял, что Анкара готова начать операцию на востоке от Евфрата, а также в сирийском Манбидже против сил самообороны сирийских курдов, если США не выведут их оттуда. Позднее он заявил, что решил отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с Дональдом Трампом 14 декабря, по итогам которого американский президент принял решение вывести войска США из САР.

Накануне Эрдоган заявил о намерении обсудить с Путиным в ходе своего визита в Россию создание зоны безопасности в Сирии.