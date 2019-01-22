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Лавров и Чавушоглу провели телефонные переговоры, сообщил источник 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели во вторник телефонные переговоры, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
"Наш министр провел телефонные переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым", — сказал источник. Деталей их беседы он не привел.
Переговоры двух министров прошли накануне намеченного на среду рабочего визита президента Турции Тайипа Эрдогана в Россию, в ходе которого он встретится с российским коллегой Владимиром Путиным.
Эрдоган ранее заявлял, что Анкара готова начать операцию на востоке от Евфрата, а также в сирийском Манбидже против сил самообороны сирийских курдов, если США не выведут их оттуда. Позднее он заявил, что решил отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с Дональдом Трампом 14 декабря, по итогам которого американский президент принял решение вывести войска США из САР.
Накануне Эрдоган заявил о намерении обсудить с Путиным в ходе своего визита в Россию создание зоны безопасности в Сирии.
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Политика , Сергей Лавров , Дональд Трамп , Владимир Путин , Мевлют Чавушоглу , МИД , РИА Новости , Турция
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