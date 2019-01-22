Слуцкий прокомментировал встречу Путина и Абэ

"Итоги трехчасовой встречи Путина и Абэ однозначно говорят об интенсификации российско-японских контактов. Заявления лидеров России и Японии свидетельствуют о том, что их встреча прошла в позитивном ключе. Были достигнуты достаточно серьезные договоренности о расширении торгово-экономических связей, увеличении взаимного турпотока и дальнейшей активизации двусторонних отношений, в том числе по совместному освоению Курил", — заявил Слуцкий журналистам.

Он также отметил, что относительно "главной интриги" — заключения мирного договора — быстрого прорыва никто не ждал.

"Что касается главной интриги — условий заключения мирного договора между Россией и Японией — никто не ожидал моментального прорыва. Идет поступательное движение навстречу друг другу. Сегодняшний тон и характер взаимного диалога позволяют надеяться, что дальнейшие переговоры будут складываться по модели игры с положительной суммой", — пояснил Слуцкий.

"Как сказал наш президент Владимир Путин, общее решение должно быть приемлемо для народов России и Японии и поддержано общественностью обеих стран. В любом случае процесс идет. И это уже положительный результат при решении задачи, стоящей на повестке многие десятилетия. Надеемся, что к окончательному итогу Москве и Токио удастся прийти в ближайшем будущем", — заключил политик.