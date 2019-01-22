Эксперт: Япония заинтересована в развитии отношений с Россией

Переговоры длились более трех часов. Российский лидер заявил, что встреча прошла в деловой и конструктивной атмосфере. Главам стран удалось в позитивном ключе обсудить повестку дня.

Путин отметил, что в экономическом сотрудничестве Москвы и Токио есть очевидные достижения, но качественного сдвига пока не произошло. Он добавил, что Россия и Япония могли бы в полтора раза увеличить товарооборот — до 30 миллиардов долларов.

Кроме того, стороны уделили "немало времени" перспективам заключения мирного договора. Путин рассказал, что Москва и Токио подтвердили заинтересованность в заключении соглашения, впереди ожидается кропотливая работа.

Он подчеркнул, что условия договора должны быть приемлемыми для народов обеих стран и должны иметь поддержку общественности.

Эксперт по проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона

Владимир Терехов в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о нынешнем этапе в отношениях двух стран.

"Россия и Япония заинтересованы в развитии взаимоотношений, это особенно заметно на фоне разнообразных проблем, которые возникают у Японии в отношениях с ее ключевым союзником — Соединенными Штатами. Очень непростые отношения у Токио с Китаем. С другой стороны, с 1 февраля вступает в силу соглашение о свободной торговле (Японии) с ЕС. Все эти факторы делают отношения с Россией крайне важными для Японии. В этом плане я рассматриваю переговоры по мирному договору и по островам Шикотан и Хабомаи скорее как предлог для налаживания отношений", — сказал Владимир Терехов.

Он полагает, что работа над мирным договорам позволит убрать "шероховатости" в двусторонних отношениях.

"Я считаю, что мирный договор нужен. Существуют разные точки зрения по этому вопросу, в том числе и у нас в стране. Некоторые говорят, что жили без договора столько лет — обойдемся и дальше. Но, как мне представляется, мирный договор подведет черту под всеми, скажем так, шероховатостями в предыдущих двусторонних договоренностях и начать отношения "с чистого листа". Поэтому я считаю, что переговоры на этом направлении нужно продолжать", — заключил Владимир Терехов.

Абэ после переговоров с Путиным сообщил, что они дали указание усилить меры по совместной хозяйственной деятельности на Курилах. Кроме того, главам МИД двух стран поручено провести новые переговоры по мирному договору в феврале. Абэ также отметил, что ждет визита российского лидера в Японию в июне.