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«Очередная американская гегемония» — в Госдуме заявили о вмешательстве США во внутренние дела Венесуэлы 

ТК «Звезда» + ещё 19
Леонид Слуцкий раскритиковал власти США за проводимую ими в отношении Венесуэлы политику.
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал попытку государственного переворота в Венесуэле.
По его мнению, США продолжают политику внешнего давления и вмешательства в дела суверенных государств.
Слуцкий отметил, что Штаты уже признали провозгласившего себя президентом лидера оппозиции Хуана Гуайдо, а также заявили о готовности ужесточить санкции против страны в случае, если Мадуро откажется от передачи власти.
«Это очередное силовое насаждение американской гегемонии и слом неугодных режимов», — утверждает политик.
По его словам, никто, кроме народа Венесуэлы, не в праве решать, что будет возглавлять страну. Слуцкий добавил, что десятого Мадуро законно вступил в должность главы государства, пройдя церемонию инаугурации.
«США с маниакальным упорством делают ставку на лидера оппозиции, который, по их мнению, должен сместить Мадуро и привести Венесуэлу к проамериканскому курсу», — заявил он.
Слуцкий отметил, что Вашингтон не в первый раз применяет подобную тактику. В пример он привел бывшую Югословакию, Ливия, Ирак, Сирию и Украину.
«Ряд из этих стран утратила государственность, где-то разрушена экономика, а где-то идет война», — заключил депутат.
Напомним, 23 января глава оппозиционного парламента Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Его поддержали лидеры США, Канады, Бразилии, Аргентины, Колумбии и Перу.
Вместе с этим Мексика, Турция, Куба, Боливия и Россия выразили поддержку действующему президенту Николасу Мадуро.
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Политика , Видео , В мире , Николас Мадуро , Комитет госдумы по международным делам , Госдума , Венесуэла , США
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