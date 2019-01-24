«Очередная американская гегемония» — в Госдуме заявили о вмешательстве США во внутренние дела Венесуэлы

Леонид Слуцкий раскритиковал власти США за проводимую ими в отношении Венесуэлы политику.

По его мнению, США продолжают политику внешнего давления и вмешательства в дела суверенных государств.

Слуцкий отметил, что Штаты уже признали провозгласившего себя президентом лидера оппозиции Хуана Гуайдо, а также заявили о готовности ужесточить санкции против страны в случае, если Мадуро откажется от передачи власти.

«Это очередное силовое насаждение американской гегемонии и слом неугодных режимов», — утверждает политик.

По его словам, никто, кроме народа Венесуэлы, не в праве решать, что будет возглавлять страну. Слуцкий добавил, что десятого Мадуро законно вступил в должность главы государства, пройдя церемонию инаугурации.

«США с маниакальным упорством делают ставку на лидера оппозиции, который, по их мнению, должен сместить Мадуро и привести Венесуэлу к проамериканскому курсу», — заявил он.

Слуцкий отметил, что Вашингтон не в первый раз применяет подобную тактику. В пример он привел бывшую Югословакию, Ливия, Ирак, Сирию и Украину.

«Ряд из этих стран утратила государственность, где-то разрушена экономика, а где-то идет война», — заключил депутат.

Напомним, 23 января глава оппозиционного парламента Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Его поддержали лидеры США, Канады, Бразилии, Аргентины, Колумбии и Перу.

Вместе с этим Мексика, Турция, Куба, Боливия и Россия выразили поддержку действующему президенту Николасу Мадуро.