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В Госдуме прокомментировали ситуацию в Венесуэле 

РИА Новости + ещё 17 1 час назад
Фото: Reuters
Соединенные Штаты Америки вмешиваются во внутренние дела Венесуэлы, такое грубейшее нарушение международных норм не должно остаться незамеченным Советом безопасности ООН, заявил член комитета по международным делам Сергей Железняк.
По мнению парламентария, события в Венесуэле — очередной "печальный пример политических манипуляций и провокаций" со стороны внешних сил, поставивших цель развалить страну и сменить правящий режим, который откровенно не устраивает Вашингтон.
"США давно раскачивали ситуацию вокруг Венесуэлы и сейчас действуют в привычной для себя манере "цветных революций". Вашингтон на глазах мировой общественности вмешивается во внутренние дела суверенной страны и пытается реализовать свои "интересы" путем государственного переворота. Это очередное грубейшее нарушение международных норм со стороны США не должно остаться незамеченным со стороны СБ ООН", — цитирует Железняка его пресс-служба.
Депутат также выразил уверенность в том, что Россия будет отстаивать необходимость сохранения стабильности, территориальной целостности и государственности в Венесуэле.
"Необходимо требовать отказа от силового сценария разрешения кризисной ситуации. Разумнее и ответственнее всего нашим коллегам в Венесуэле в нынешних условиях было бы сесть за стол переговоров с властями страны и выработать решения в интересах народа Венесуэлы", — заключил депутат.
Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".
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Политика , США , Николас Мадуро , Сергей Железняк , Совбез ООН , Комитет госдумы по международным делам , Госдума , Венесуэла
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