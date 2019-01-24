В Госдуме прокомментировали ситуацию в Венесуэле

По мнению парламентария, события в Венесуэле — очередной "печальный пример политических манипуляций и провокаций" со стороны внешних сил, поставивших цель развалить страну и сменить правящий режим, который откровенно не устраивает Вашингтон.

"США давно раскачивали ситуацию вокруг Венесуэлы и сейчас действуют в привычной для себя манере "цветных революций". Вашингтон на глазах мировой общественности вмешивается во внутренние дела суверенной страны и пытается реализовать свои "интересы" путем государственного переворота. Это очередное грубейшее нарушение международных норм со стороны США не должно остаться незамеченным со стороны СБ ООН", — цитирует Железняка его пресс-служба.

Депутат также выразил уверенность в том, что Россия будет отстаивать необходимость сохранения стабильности, территориальной целостности и государственности в Венесуэле.

"Необходимо требовать отказа от силового сценария разрешения кризисной ситуации. Разумнее и ответственнее всего нашим коллегам в Венесуэле в нынешних условиях было бы сесть за стол переговоров с властями страны и выработать решения в интересах народа Венесуэлы", — заключил депутат.