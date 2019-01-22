Россия выделит средства для помощи палестинским беженцам

Россия в ближайшие годы выделит более 10 миллионов долларов на деятельность Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев во вторник на встрече с генеральным комиссаром агентства Пьером Крехенбюлем.

"Хотел бы подтвердить от имени (профильных) ведомств России — мы оказываем и будем оказывать всю необходимую поддержку агентству ООН", — сказал сенатор.

Он пояснил, что финансовый вклад РФ "превысит 10 миллионов долларов в ближайшие годы".