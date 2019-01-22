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Россия выделит средства для помощи палестинским беженцам 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия в ближайшие годы выделит более 10 миллионов долларов на деятельность Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев во вторник на встрече с генеральным комиссаром агентства Пьером Крехенбюлем.
"Хотел бы подтвердить от имени (профильных) ведомств России — мы оказываем и будем оказывать всю необходимую поддержку агентству ООН", — сказал сенатор.
Он пояснил, что финансовый вклад РФ "превысит 10 миллионов долларов в ближайшие годы".
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Политика , Константин Косачев , Совет Федерации
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