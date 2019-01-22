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В ПАСЕ заявили о кризисе внутри организации из-за ситуации с Россией 

Рамблер + ещё 14 53 минуты назад
Лишение российской делегации прав в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) привело к кризису внутри организации. Об этом заявил генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд, выступая на зимней сессии ПАСЕ, передает ТАСС.
«Лишение российской делегации прав в этой ассамблее не привело к возвращению Крыма Украине и не способствовало улучшению ситуации с правами человека в России. Это спровоцировало кризис внутри организации», — сказал Ягланд.
По словам генсека, кризис спровоцировала неуплата Россией взносов в СЕ, в результате чего пришлось максимально сократить штат организации и урезать зарплаты. Ягланд подчеркнул, что дальнейшие сокращения могут навредить деятельности Совета Европы.
«Мы не можем и дальше сокращать сотрудников, потому что сейчас мы подошли к краю. Если мы пойдем дальше, то я думаю, что это сильно повредит организации и не сделает ее работу лучше», — цитирует его слова РИА «Новости».
По словам Ягланда, неуплата Россией членских взносов создает необходимость принять новый бюджет.
В 2014-2015 годах Россию лишили права голоса и ряда других полномочий в ПАСЕ из-за позиции по Крыму. В 2017 году РФ отказалась работать в ПАСЕ на таких условиях и выплачивать членский взнос в организации до полного восстановления своих полномочий.
Комментарии24
Политика , Видео , В мире , Совет Европы , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Республика Крым
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