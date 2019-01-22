В ПАСЕ заявили о кризисе внутри организации из-за ситуации с Россией

ТАСС. Лишение российской делегации прав в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) привело к кризису внутри организации. Об этом заявил генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд, выступая на зимней сессии ПАСЕ, передает

«Лишение российской делегации прав в этой ассамблее не привело к возвращению Крыма Украине и не способствовало улучшению ситуации с правами человека в России. Это спровоцировало кризис внутри организации», — сказал Ягланд.

По словам генсека, кризис спровоцировала неуплата Россией взносов в СЕ, в результате чего пришлось максимально сократить штат организации и урезать зарплаты. Ягланд подчеркнул, что дальнейшие сокращения могут навредить деятельности Совета Европы.

«Мы не можем и дальше сокращать сотрудников, потому что сейчас мы подошли к краю. Если мы пойдем дальше, то я думаю, что это сильно повредит организации и не сделает ее работу лучше», — цитирует его слова РИА «Новости».

По словам Ягланда, неуплата Россией членских взносов создает необходимость принять новый бюджет.

В 2014-2015 годах Россию лишили права голоса и ряда других полномочий в ПАСЕ из-за позиции по Крыму. В 2017 году РФ отказалась работать в ПАСЕ на таких условиях и выплачивать членский взнос в организации до полного восстановления своих полномочий.