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Абэ на встрече с Путиным настроен обстоятельно обсудить тему мирного договора 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ настроен на обстоятельное обсуждение темы мирного договора на переговорах с президентом России Владимиром Путиным во вторник. Об этом японский премьер заявил в начале встречи с российским лидером в узком составе.
"Сегодня я хотел бы как следует обсудить вопросы заключения мирного договора — с учетом результатов встречи между министрами иностранных дел и встречи переговорщиков [двух стран] на той неделе", — сказал Абэ.
Кроме того, глава правительства Японии заявил, что рассчитывает на откровенный обмен мнениями по двусторонним и международным вопросам.
Он отметил, что рад очередной встрече с российским лидером. Абэ считает, что 2018 год стал поворотным в российско-японских отношениях.
"Мы со своей стороны готовы прилагать совместные усилия для того, чтобы этот год [2019 год] стал стремительным годом [в развитии отношений] между Японией и Россией", — продолжил премьер-министр.
Глава японского правительства подчеркнул также, что двустороннее сотрудничество Москвы и Токио в разных сферах "проносит обстоятельные результаты".
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Комментарии
Политика , Синдзо Абэ , Владимир Путин , Япония
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