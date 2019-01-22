Путин и Абэ начали переговоры в Кремле

Беседа проходит в представительском кабинете первого корпуса Кремля в узком составе. Позднее переговоры продолжатся в расширенном составе в формате рабочего завтрака. Как ожидается, по итогам встречи лидеры сделают заявления для прессы.

Как ранее сообщили в пресс-службе Кремля, на переговорах планируется обсудить перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово— экономической и гуманитарной областях, а также обменяться мнениями по наиболее актуальным проблемам международной и региональной повестки дня. При этом главной темой встречи является обсуждение перспектив заключения мирного договора между РФ и Японией.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, несмотря на определенные разногласия между Москвой и Токио, "сохраняется желание и воля лидеров двух стран полностью нормализовать отношения", для чего необходимо заключить мирный договор. При этом, как подчеркнул представитель Кремля, переговорный процесс "должен сопровождаться стремлением вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень" и "сформировать атмосферу подлинного доверия и партнерства".

Это уже 25-я по счету встреча Путина и Абэ, в предыдущий раз лидеры общались на саммите Группы двадцати в Аргентине 1 декабря прошлого года, а чуть ранее, в середине ноября, — на полях Восточноазиатского саммита в Сингапуре.

Именно по итогам сингапурской встречи было объявлено о решении активизировать переговоры по мирному договору на основе совместной советско-японской декларации от 19 октября 1956 года. В ней заявляется о прекращении пребывания двух государств в состоянии войны, восстановлении дипломатических и консульских отношений. Также советское правительство согласилось передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что фактический их переход под контроль Токио состоится после заключения мирного договора. Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года.

В ответ на заключение Японией и США в 1960 году договора о безопасности СССР аннулировал обязательства по передаче островов. В памятной записке советского правительства от 27 января 1960 года говорится, что эти острова будут переданы Японии только при условии вывода всех иностранных войск с ее территории.