Японские власти положительно оценили встречу Путина и Абэ

Переговоры были конструктивными, политики обсудили много важных тем, отметил генсек кабмина.

Суга подчеркнул, что процесс заключения мирного соглашения будет долгим, поскольку решить эту сложную ситуацию по итогам нескольких переговоров, нельзя, информируют «Аргументы недели».

Ранее Владимир Путин озвучил условия мирного договора с Японией. Президент России подчеркнул, что Российская Федерация заинтересована в подписании соглашения. «Условия мирного договора должны быть приемлемы для народов обеих стран и поддержаны общественностью», писал News.ru.