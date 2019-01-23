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Японские власти положительно оценили встречу Путина и Абэ 

News.ru + ещё 28 1 час назад
Фото: kremlin.ru
Главный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга назвал встречу президента России Владимира Путина и японского премьер-министра Синдзо Абэ, «отличным стартом 2019 года» для отношений двух стран.
Переговоры были конструктивными, политики обсудили много важных тем, отметил генсек кабмина.
Суга подчеркнул, что процесс заключения мирного соглашения будет долгим, поскольку решить эту сложную ситуацию по итогам нескольких переговоров, нельзя, информируют «Аргументы недели».
Ранее Владимир Путин озвучил условия мирного договора с Японией. Президент России подчеркнул, что Российская Федерация заинтересована в подписании соглашения. «Условия мирного договора должны быть приемлемы для народов обеих стран и поддержаны общественностью», писал News.ru.
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Политика , Синдзо Абэ , Владимир Путин , Япония
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