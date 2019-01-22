Итоги переговоров о транзите газа через Украину: Миссия невыполнима

Трехсторонние переговоры Украина-ЕС-Россия в Брюсселе , посвященные транзиту российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему, завершились безрезультатно

Переговоры длились чуть более получаса, вместо запланированных трех часов.

Российская сторона предложила украинской единственный вариант — продление действующего с 2009 года контракта на транзит газа после 2019 года без каких-либо консультаций.

«Миллер трижды сделал акцент на том, что они готовы продлить существующий контракт. Он сказал, что их можно продлить без каких-либо экспертных консультаций… Просто эти контракты — и вперед», — рассказал министр иностранных дел Павел Климкин.

Такое предложение, по словам украинского министра, означает, что Россия абсолютно не принимает во внимание, что украинское законодательство с 2009 года претерпело существенные изменения и на сегодняшний день адаптировано к европейскому.

Таким образом, российская сторона в переговорах вернулась на позиции полугодичной давности, когда проходил первый раунд трехсторонних переговоров.

Кроме того, «Газпром» продолжает настаивать на мирном урегулировании вопроса о выплате «Нафтогазу» $2,56 млрд по решению арбитража Стокгольма в споре о транзитном контракте, а для Украины такой компромисс неприемлем.

«Мы открыты к любым вариантам, но если они отвечают решениям Стокгольма», — сказал по итогам переговоров глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Он также подчеркнул, что «Нафтогаз» готов рассматривать будущие соглашения только в случае их полного соответствия европейскому законодательству, которое было имплементировано на Украине. По словам Коболева, в Еврокомиссии поддерживают позицию по необходимости выполнять решение арбитража и по соответствию новых контрактов действующему законодательству Украины.

Действия «Газпрома» Коболев расценил, как попытку затянуть переговоры по политическим причинам.

«Ключевое противоречие, которое пока не разрешимо, — это стремление «Газпрома» пойти на мировую по вопросу решения Стокгольмского арбитража и отказ «Нафтогаза» вообще идти на какие-либо уступки в этом вопросе. И все это, с моей точки зрения, и вызвало такую позицию Миллера.

Все прекрасно понимают, что практически невероятно, чтобы старый контракт был продлен. Не факт, что это нужно и самому «Газпрому», потому что, как показала практика, с этим контрактом у компании возникала масса проблем. Более того, «Газпром» намерен этот контракт разорвать. Так что, это, скорее всего, реакция Миллера на отказ Киева не искать компромисс.

Киев занял очень жесткую позицию: «нам нужен новый контракт по европейским правилам, по вопросу решения Стокгольмского арбитража мы ни на какой компромисс не пойдем — это ваши проблемы и делайте, что хотите». Поэтому я не рассматривал заявление Миллера, как переговорную позицию, поскольку это слишком странно», — рассказал в эксклюзивном комментарии Украина.ру сопредседатель фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

После фактического провала переговоров вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович сообщил, что контракт по транзиту газа через Украину должен быть минимум на 10 лет.

«С моей точки зрения, новый контракт должен быть долгосрочным — на 10+ лет. Объемы должны быть коммерчески жизнеспособными, потому что мы должны привлечь инвестора в организацию и апгрейд украинской ГТС. И мы также хотели бы, чтобы это были европейские компании с высокой репутацией», — заявил Шефчович.

При этом тариф на транзит должен отражать затраты на услугу и зависеть от забронированного объема транзита газа.

По словам Дмитрия Марунича, предложение европейцев о долгосрочном контракте выглядит несколько странно.

«Понятно, зачем это нужно Еврокомиссии: им нужна гарантия стабильных поставок газа в страны Евросоюза через Украину. Но я вообще не уверен, что такая договоренность может быть достигнута на столь длительный период. Это стремление Еврокомиссии может быть не воплощено в жизнь: если даже Украина и Россия договорятся, то, возможно, это будут менее длительные контракты, чем 10 лет», — считает эксперт.

Ожидается, что следующий раунд трехсторонних переговоров состоится в мае.