В Кремле заявили об отсутствии позиции по идеям изменений Конституции

В Кремле считают преждевременным говорить о какой-то своей позиции по идеям изменений российской Конституции, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков В понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в Конституции РФ сегодня отсутствует должный баланс ветвей власти. Также, отвечая на вопрос о необходимости проанализировать нормы Конституции, он заявил, что в законодательстве следует полнее раскрыть определение "социальное государство". "Вы знаете, это новая инициатива. Потом, она пока не конкретизирована, поэтому здесь пока преждевременно говорить о какой-то позиции", — сказал Песков.