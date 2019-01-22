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В Кремле заявили об отсутствии позиции по идеям изменений Конституции 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Кремле считают преждевременным говорить о какой-то своей позиции по идеям изменений российской Конституции, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в Конституции РФ сегодня отсутствует должный баланс ветвей власти. Также, отвечая на вопрос о необходимости проанализировать нормы Конституции, он заявил, что в законодательстве следует полнее раскрыть определение "социальное государство".
"Вы знаете, это новая инициатива. Потом, она пока не конкретизирована, поэтому здесь пока преждевременно говорить о какой-то позиции", — сказал Песков.
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Политика , Дмитрий Песков , Вячеслав Володин , Госдума
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