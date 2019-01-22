Песков рассказал о подготовке встречи Путина и Додона

Додон в понедельник заявил, что надеется на следующей неделе встретиться с Путиным, чтобы обсудить двустороннюю повестку и проблему транзита молдавских товаров в Россию через Украину.

"Действительно, на следующей неделе готовится контакт с президентом Додоном. Вы знаете, что идет постоянное общение, многие вопросы, в том числе торгово-экономического взаимодействие всегда на повестке дня этого общения. Дождемся следующей недели", — заявил Песков журналистам.

Россия 1 января на полгода отменила пошлины на импорт ряда товаров из Молдавии.