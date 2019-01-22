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Песков рассказал о подготовке встречи Путина и Додона 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Встреча президента РФ Владимира Путина с молдавским коллегой Игорем Додоном готовится на следующей неделе, будет обсуждаться и торгово-экономическое взаимодействие, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Додон в понедельник заявил, что надеется на следующей неделе встретиться с Путиным, чтобы обсудить двустороннюю повестку и проблему транзита молдавских товаров в Россию через Украину.
"Действительно, на следующей неделе готовится контакт с президентом Додоном. Вы знаете, что идет постоянное общение, многие вопросы, в том числе торгово-экономического взаимодействие всегда на повестке дня этого общения. Дождемся следующей недели", — заявил Песков журналистам.
Россия 1 января на полгода отменила пошлины на импорт ряда товаров из Молдавии.
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Политика , Игорь Додон , Дмитрий Песков , Владимир Путин
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