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Противников передачи Курил задержали у посольства Японии в Москве 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: @s_udaltsov
В Москве задержали одиннадцать человек, протестовавших против передачи Курил у посольства Японии в день переговоров президента России Владимира Путина с японским премьер-министром Синдзо Абэ. Об этом рассказал «ОВД-Инфо» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.
Он уточнил, что протестующие не митингуют, а проводят встречу с депутатами Госдумы.
«Полиция изымает плакаты. Заявляет, что только депутаты могут держать плакаты», — уточнил Удальцов.
Задержанных, по его словам, доставили в отдел полиции по Красносельскому району. Оппозиционер назвал имена двоих из них: Ренат Якубов и Родион Кабанадзе.
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Политика , Синдзо Абэ , Сергей Удальцов , Владимир Путин , Госдума , Москва , Япония
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