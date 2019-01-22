Противников передачи Курил задержали у посольства Японии в Москве

Он уточнил, что протестующие не митингуют, а проводят встречу с депутатами Госдумы

«Полиция изымает плакаты. Заявляет, что только депутаты могут держать плакаты», — уточнил Удальцов.

Задержанных, по его словам, доставили в отдел полиции по Красносельскому району. Оппозиционер назвал имена двоих из них: Ренат Якубов и Родион Кабанадзе.