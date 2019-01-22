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МИД заявил о попытках США сорвать встречу Путина и Трампа 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Вашингтон продолжает находить предлоги, чтобы новая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не состоялась, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Встречи президентов и в Париже (на торжествах по случаю окончания Первой мировой войны), и в Буэнос-Айресе (на мероприятиях «Большой двадцатки») состоялись. Другое дело, что эти встречи не были в формате делегаций с фиксированной повесткой дня, с последующими выходами к прессе и так далее», — рассказал Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».
Причиной того, что официальная встреча президентов России и США так и не состоялась, дипломат назвал внутриполитический хаос, «когда находятся силы, пытающиеся любой контакт с российской стороной представить в качестве чего-то предосудительного».
«Вы помните, как было разыграно происшествие в Керченском проливе и какие были сделаны заявления в этой связи, какие были попытки выдвинуть предусловия для проведения полноформатной встречи. Поэтому все вопросы на эту тему нужно адресовать в Вашингтон. … Они должны решить для себя, что подобного рода увязки и попытки продиктовать какие-то условия — контрпродуктивны», — отметил Рябков.
Ранее американское издание The Washington Post написало, что Трамп якобы скрывал от членов администрации детали своих переговоров с президентом России. Глава Белого дома категорически отверг эти утверждения. В Москве подобные сообщения назвали конспирологией и «понижением стандартов журналистики». Тем не менее в Конгрессе США решили провести слушания о «тайнах странных отношений» Путина и Трампа.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о небывалой шпиономании в США.
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Политика , Сергей Рябков , Дональд Трамп , Владимир Путин , МИД , Конгресс США , Деловая газета "Взгляд" , Буэнос-Айрес , США
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