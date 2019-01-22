В Госдуме предложили сделать день капитуляции Японии праздником

"Сегодня я вношу законодательную инициативу о том, чтобы 2 сентября 1945 года был в Российской Федерации признан праздничным по которой ее суверенитет был ограничен островами Хонсю, Кюсю, Сикоку и Хоккайдо, а также мднем — Днем капитуляции милитаристской Японии", — сказал Шерин в ходе пленарного заседания во вторник.

Второго сентября 1945 года Япония подписала Акт о безоговорочной капитуляции, приняв условия Потсдамской декларации 1945 года, енее крупными островами японского архипелага. Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи отходили Советскому Союзу.