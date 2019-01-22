Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В отделении российского банка прогремел взрыв
В отделении российского банка прогремел взрыв

В Госдуме предложили сделать день капитуляции Японии праздником 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин (ЛДПР) внесет в Госдуму проект о признании 2 сентября 1945 года праздничным днем — Днем капитуляции Японии.
"Сегодня я вношу законодательную инициативу о том, чтобы 2 сентября 1945 года был в Российской Федерации признан праздничным по которой ее суверенитет был ограничен островами Хонсю, Кюсю, Сикоку и Хоккайдо, а также мднем — Днем капитуляции милитаристской Японии", — сказал Шерин в ходе пленарного заседания во вторник.
Второго сентября 1945 года Япония подписала Акт о безоговорочной капитуляции, приняв условия Потсдамской декларации 1945 года, енее крупными островами японского архипелага. Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи отходили Советскому Союзу.
Последние новости
В Киеве рассказали о "позорном провале" Украины Спасатели не надеются найти живыми пропавших в Черном море моряков Захарова ответила Чубайсу о его "экономических достижениях"
Политика , Александр Шерин , Госдума , ЛДПР , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В отделении российского банка прогремел взрыв22
Абэ приехал к Путину за Курилами260
Пока вы спали: Российский газ останется на Украине
Возросло число погибших в Керченском проливе19
«Творится что-то жуткое»: пожар в Керченском проливе288
Видео
00:29
«Творится что-то жуткое»: пожар в Керченском проливе
Происшествия Пожары
00:11
10 человек погибло на пожаре в Керченском проливе
Происшествия Пожары
05:12
WhatsApp вводит ограничения для пользователей
Наука и техника Интернет
01:21
Дама в красном ползает по центру Лондона
Общество
00:13
В Петербурге загорелся Арбитражный суд
Происшествия Катастрофы
00:34
«Измены и недоверие»: сын Елены Яковлевой разводится
Шоу-бизнес Статьи
02:59
Рабочий разнёс отель из-за недоплаченной зарплаты
Общество Происшествия
00:43
ЧП в Черном море: Возникли новые сложности
Происшествия Пожары
04:32
Бандита задержали с помощью странных палок
Азия Криминал
00:36
«Моя вина неоспорима. Не предвидел шторм»
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение