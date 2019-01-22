МИД России прокомментировал активизацию переговоров США и талибов

"Мы относимся положительно (к активизации переговоров), если американцы готовы серьезно разговаривать с талибами по основным вопросам, а для них основной вопрос — это вывод иностранных войск, ну что ж, это положительная тенденция. Но столько было взлетов и падений на этом пути, поэтому мы осторожно относимся ко всем этим сообщениям", — сказал Кабулов.

В понедельник в Дохе стартовал новый раунд двухсторонних переговоров между радикальным движением "Талибан" и США. До этого талибы успели отказаться от встреч с представителями Вашингтона в Катаре и Пакистане. Еще одно мероприятие при участии США, "Талибана" и делегатов стран Персидского залива, которое должно было состояться в Джидде в начале января текущего года, также было перенесено на неопределенный срок.

В период затишья в переговорах между сторонами движение "Талибан" осуществило серию резонансных атак, в том числе подрыв заминированного грузовика в Кабуле и нападение на базу Управления национальной безопасности в провинции Вардак. Местные СМИ отмечают, что пауза в диалоге с Вашингтоном могла быть использована вооруженной оппозицией для изменения своей роли в переговорах, а именно для перехода к обсуждению межафганского урегулирования с позиции силы.