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В отделении российского банка прогремел взрыв
В отделении российского банка прогремел взрыв

МИД России прокомментировал активизацию переговоров США и талибов 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Москва положительно относится к активизации переговоров США и талибов, но осторожна в оценке их возможных итогов, так как Вашингтон пытается несколько изменить повестку, заявил РИА Новости спецпредставитель президента по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"Мы относимся положительно (к активизации переговоров), если американцы готовы серьезно разговаривать с талибами по основным вопросам, а для них основной вопрос — это вывод иностранных войск, ну что ж, это положительная тенденция. Но столько было взлетов и падений на этом пути, поэтому мы осторожно относимся ко всем этим сообщениям", — сказал Кабулов.
В понедельник в Дохе стартовал новый раунд двухсторонних переговоров между радикальным движением "Талибан" и США. До этого талибы успели отказаться от встреч с представителями Вашингтона в Катаре и Пакистане. Еще одно мероприятие при участии США, "Талибана" и делегатов стран Персидского залива, которое должно было состояться в Джидде в начале января текущего года, также было перенесено на неопределенный срок.
В период затишья в переговорах между сторонами движение "Талибан" осуществило серию резонансных атак, в том числе подрыв заминированного грузовика в Кабуле и нападение на базу Управления национальной безопасности в провинции Вардак. Местные СМИ отмечают, что пауза в диалоге с Вашингтоном могла быть использована вооруженной оппозицией для изменения своей роли в переговорах, а именно для перехода к обсуждению межафганского урегулирования с позиции силы.
"Талибы до этого выразили в резкой форме недовольство тем, что (спецпредставитель госдепартамента США Залмай) Халилзад пытается как бы видоизменить повестку переговоров с талибами… поэтому я думаю, что этот процесс в самом начале пути и весьма непредсказуем. Праздновать, к сожалению, еще рано. Но если разговор идет серьезно, то это можно только приветствовать, это будет способствовать национальному примирению в Афганистане", — добавил Кабулов.
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Политика , Замир Кабулов , МИД , Госдеп США , Талибан , РИА Новости , Афганистан , Москва , США
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