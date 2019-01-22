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В отделении российского банка прогремел взрыв
В отделении российского банка прогремел взрыв

В Чечне обосновали списание долгов за газ 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чеченской Республики Джамбулат Умаров объяснил журналистам причины решения о списании долгов местных жителей за газ. В интервью радиостанции «Говорит Москва» министр сделал отсылку к событиям 90-ых — начала 2000-ых годов.
Как подчеркнул Умаров, Чечня не могла пользоваться газом «вплоть до полного окончания боевых действий и несколькими годами позже». Таким образом, как передаёт RT, республика не должна погашать задолженность, которая образовалась в ходе конфликта, сделал вывод министр. Пот его словам, в данном случае надо говорить о «справедливости», а не о неких эксклюзивных правах у жителей республики.
Ранее стало известно, что районный суд Грозного принял решение потребовать от «Газпрома» списать долги населения Чеченской Республики за газ в объёме свыше 9 миллиардов рублей. Концерн собирается опротестовать этот вердикт.
Президент Российского газового союза Сергей Чижов в эфире НСН заявил о невозможности писания долгов за голубое топливо населению.
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Комментарии4
Политика , Сергей Чижов , Газпром , Радиостанция "Говорит Москва" , Чеченская Республика
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