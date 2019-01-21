Дальневосточный базар: Абэ приехал за Курилами

22 января в Москве пройдет юбилейная, 25-я встреча премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президента России Владимира Путина , в ходе которой стороны обсудят решение курильского вопроса. Накануне японский премьер дал понять, что готов заключить мирный договор, если Япония получит гарантии получения двух островов из четырех. Позиция Абэ осложняет переговоры, считают в МИД . Эксперт уверен, что заявления японского премьера исходят из его понимания возможных шагов России

Переговоры будут проходить в достаточно сложной атмосфере: многочисленные утечки в прессу с японской стороны только нервируют Россию.

«Каких-либо конкретных вариантов сейчас вообще не существует. Сейчас переговоры между Москвой и Токио находятся в начальной стадии, в частности, происходит обмен мнениями, экспертная работа, которая требует участия глав государств», — сказал журналистам перед началом переговоров пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«С самого начала президент говорил, что тема заключения мирного договора с Японией значительно растянута по времени», — напомнил представитель Кремля.

Переговоры о заключении мирного договора между Россией и Японией действительно идут уже долгое время. Однако Синдзо Абэ дал понять, что хотел бы добиться подписания договора до окончания своего премьерского срока. Интенсификации переговоров поспособствовал и президент России Владимир Путин, который, обратившись к Абэ на форуме во Владивостоке , предложил ему заключить мирный договор без «предварительных условий».

Хотя страны давно вышли из состояния войны и даже установили дипломатические отношения, мирный договор по итогам Второй мировой войны не был заключен из-за территориальных претензий. Японская сторона считает, что острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, которые находятся под юрисдикции России, — были отторгнуты у Японии незаконно и должны быть переданы обратно.

На протяжении многих лет позиция Токио сводилась к бескомпромиссным требованиям к Москве передать все четыре острова. Россия отказывалась даже рассматривать такую возможность.

В то же время российские власти давали понять, что они не отвергают советско-японскую декларацию 1956 года. В ней говорится, что после заключения мирного договора СССР может передать Японии два из четырех островов: Шикотан и Хабомаи.

Дайте два

Однако сейчас позиция Японии изменилась. Накануне встречи с Путиным японский премьер заявил, что согласен на заключение мирного договора с Россией, если Японии будет гарантирована передача половины из оспариваемых южных Курильских островов, о которых говорится в декларации 1956 года.

Передача Итурупа и Кунашира выглядит на данный момент, по его мнению, нереалистично, заявил Абэ.

Несмотря на то, что подобное заявление из уст японского лидера выглядит как сенсация, в Москве эти слова воспринимают как попытку торга. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что официально Токио пока не делал Москве подобных предложений.

Представитель Кремля также отметил, что возможные рассуждения по этому поводу не будут способствовать успеху переговоров. «Любые заявления на этот счет — это не условия, касающиеся конкретики, а заявления, касающиеся запросных позиций, пожеланий или рассуждений вслух», — сказал Песков, которого цитирует ТАСС

Слова, высказанные Абэ, действительно выглядят как «запросная позиция».

Публично озвучивая то, что японская сторона будет удовлетворена двумя островами, он хочет быть уверен, что их действительно передадут его стране.

Между тем президент России Владимир Путин ранее напоминал, что документ 1956 года предполагает, что сначала подписывается мирный договор, и лишь после этого вступает в действия декларация, в соответствии с которой два острова могут быть переданы Японии.

На днях японская сторона обнародовала исторические документы, из которых ясно, что вопрос получения Японией двух островов, а не четырех, обсуждался премьером Нобусукэ Киси с президентом США Дуайтом Эйзенхауэром

«В этих условиях трудно ожидать, что Путин и Абэ придут к окончательному компромиссу и смогут поставить точку в пограничном вопросе.

Более вероятным представляется некое паллиативное решение, заключающееся в том, чтобы продемонстрировать успех переговоров и одновременно не сказать ничего конкретного по вопросу об островах», — рассуждает эксперт.

Специалист по Японии Георгий Кунадзе, который в начале 90-х годов занимал пост замглавы МИД РФ, расценивает заявления Абэ как «игру с электоратом»: «Он действующий политик, которому нужно иметь хорошую прессу».

При этом Кунадзе, который сам провел немало переговоров с японской стороной, отмечает, что слова премьера свидетельствуют, что российская сторона «дала ему понять, что все, что он говорит, возможно».

В то же время, соглашаясь лишь на два острова, японский премьер многим рискует, так как в Японии далеко не все разделяют компромиссную позицию, считая, что Кунашир и Итуруп тоже должны «как минимум» стать предметами обсуждения.

Как отмечает Кунадзе, в случае, если японцы, действительно согласятся подписать мирный договор на условии передачи двух островов, это «будет победа российской дипломатии», и нынешнему руководству России удастся сделать то, что не удалось ни советскому лидеру Никите Хрущеву, ни первому российскому президенту Борису Ельцину

Однако, переговоры для японской стороны осложняются настойчивой позицией Москва, согласно которой Япония должна признать итоги Второй Мировой войны и, как следствие, признать суверенитет России над всеми островами. Такой вариант для японской стороны «неприемлем», отмечает экс-замглавы МИД Кунадзе.

«Оспаривать политические и исторические итоги бессмысленно, а юридические итоги фиксируются в мирном договоре. Японцам же говорят, что они должны признать их в качестве «входного билета», — поясняет дипломат.

По мнению эксперта, если российский президент не найдет возможность «смягчить позицию», то «все на этом закончиться».

Другой точки зрения придерживается Дмитрий Стрельцов. По его словам, очевидно, что «ни Россия, ни Япония не заинтересованы в срыве диалога по мирному договору».

«Само продолжение такого диалога создает благоприятный климат в двусторонних отношениях, позволяя развивать их в самых разных областях. Россия и Япония слишком заинтересованы друг в друге, чтобы позволить «противоречиям» по территориальному спору пустить под откос весь накопленный между двумя странами позитив», — говорит эксперт.

Публичные переговоры российского и японского лидера будут короткими, предрекает Кунадзе, и здесь необходимо будет наблюдать за реакцией сторон:

политические лидеры дадут понять насколько они продвинулись, чтобы дальше вопросы решались дипломатическими ведомствами двух стран.

По итогам недавней встречи главы МИД России Сергея Лаврова и его японского коллеги Таро Коно российский дипломат признал существование значительных разногласий по теме мирного договора.

«У нас сохраняются существенные разногласия (по теме мирного договора). Позиции изначально были диаметрально противоположными. Мы об этом не раз говорили. Но политическая воля наших лидеров полностью нормализовать отношения между Россией и Японией побуждает нас этот диалог активизировать», — сказал Лавров.

Собеседник «Газеты.Ru» из японских политических кругов также отметил, что визит Коно в Москву «подтвердил невозможность разрешения территориального спора между Японией и Россией в короткие сроки».

Однако он отметил, что «понимание и признание реальной ситуации обеими сторонами может помочь им разработать оптимальный план действий для достижения общей цели, которая заключается в нормализации двусторонних отношений, включая подписание мирного договора».

Источник также отметил, что «если нынешние лидеры России и Японии будут продолжать двигаться навстречу друг другу, их вклад в историю и будущее двусторонних отношений будет трудно переоценить».

Нынешние переговоры в Москве станут для двух лидеров юбилейными: Путин и Абэ встретятся уже в 25-й раз. Но это только начало их встреч в 2019 году. Японский премьер, не успев сойти с трапа самолета, уже объявил, что вновь собирается посетить Россию весной. Кроме того, летом оба лидера встретятся летом на саммите «Большой двадцатки» в Осаке.