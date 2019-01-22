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Милонов хочет запретить магам и чародеям лечить россиян 

РИА Новости + ещё 1 2 минуты назад
Депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов подготовил законопроект, предусматривающий запрет оздоровительных услуг магов и чародеев, а также рекламы такого сервиса.
Депутат предлагает внести поправки в статью 50 федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и статью 7 федерального закона "О рекламе". Проект закона планируется внести на рассмотрение Госдумы в ближайшее время.
"Проектом предлагается внести в Закон № 323-ФЗ изменения, дав правовое определение услугам оккультно-магического характера и установив, что оказание услуг оккультно-магического характера в целях оздоровления запрещается", — говорится в пояснительной записке законопроекта, который находится в распоряжении РИА Новости.
Политик также предлагает установить запрет на рекламу таких услуг.
"Для этого проектом предлагается внести изменение в Федеральный закон от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ "О рекламе", определив, что не допускается реклама услуг оккультно-магического характера в целях оздоровления. Кроме того, в дальнейшем предполагается внести изменение в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, установив административную ответственность за оказание услуг оккультно-магического характера в целях оздоровления", — отмечается в проекте закона.
Парламентарий подчеркнул, что разработал инициативу в целях охраны здоровья россиян и правового регулирования отдельных вопросов оккультно-магической деятельности в стране.
"В отличие от профессиональных психологов и медицинских работников маги и колдуны всегда гарантируют результат, но не несут при этом какой-либо ответственности. Дело в том, что в настоящее время в РФ рынок оккультно-магических услуг оказался в ситуации правового вакуума, то есть в действующем российском законодательстве практически отсутствуют правовые нормы, регулирующие указанные услуги", — отмечает Милонов в пояснительной записке.
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Политика , Видео , Общество , Экономика , Виталий Милонов , Единая Россия , Госдума , РИА Новости
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