Абэ накануне переговоров с Путиным познакомился с «Тайным гостем»

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ , находящийся с визитом в Москве , после прибытия в отель "Метрополь" провел около часа в компании министра Хиросигэ Сэко и других членов делегации в холле гостиницы; как сообщили РИА Новости в отеле, Абэ заказал коктейль "Тайный гость".

Через некоторое время после приезда в отель "Метрополь" Абэ спустился в холл в сопровождении министра экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко и других членов делегации.

Представители Японии провели около часа за столиком, заказывая разные напитки и живо общаясь. Компания находилась в приподнятом расположении духа. Абэ сидел во главе стола.

При этом, как сообщили РИА Новости в отеле, "мужчина во главе стола заказал коктейль "Тайный гость".

В состав напитка входят водка, яблочный сок, сироп, ежевичное пюре, пояснили сотрудники отеля.