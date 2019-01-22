Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, находящийся с визитом в Москве, после прибытия в отель "Метрополь" провел около часа в компании министра Хиросигэ Сэко и других членов делегации в холле гостиницы; как сообщили РИА Новости в отеле, Абэ заказал коктейль "Тайный гость".
Через некоторое время после приезда в отель "Метрополь" Абэ спустился в холл в сопровождении министра экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко и других членов делегации.
Представители Японии провели около часа за столиком, заказывая разные напитки и живо общаясь. Компания находилась в приподнятом расположении духа. Абэ сидел во главе стола.
При этом, как сообщили РИА Новости в отеле, "мужчина во главе стола заказал коктейль "Тайный гость".
В состав напитка входят водка, яблочный сок, сироп, ежевичное пюре, пояснили сотрудники отеля.
Президент России Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ 22 января планируют обсудить вопросы, связанные с заключением мирного договора между Москвой и Токио, сообщила ранее пресс-служба Кремля. Путин и Абэ также намерены обменяться мнениями по некоторым актуальным проблемам международной и региональной повестки дня.