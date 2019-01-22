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Порядок закрытия тюрем предлагают упростить 

Парламентская газета 41 минуту назад
Фото: ПГ / ЮРИЙ МАГАС
Если региональные власти не смогли согласовать с Минюстом решение о закрытии исправительных учреждений, окончательное решение примет Правительство. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании 22 января.
Документ, разработанный правительством, направлен на совершенствования порядка ликвидации и реорганизации тюрем и колоний. ФСИН России проводит эту работу с 2011 года. С тех пор закрыты около 100 исправительных учреждений. Ликвидации подлежат исправительные учреждения со значительным износом основных фондов, с отсутствием производственной базы для трудоустройства осужденных.
Будут закрыты тюрьмы и колонии, находящиеся в зонах подтопления, и расположенные на значительном удалении от областных центров. На практике случается, что решение о закрытии не принимается долгое время из-за того, что власти региона не находят компромисса с Минюстом. В связи с этим законопроект предлагает дать Правительству право окончательного решения о ликвидации исправительного учреждения.
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Комментарии
Политика , Госдума , Минюст РФ , ФСИН
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