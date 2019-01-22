Порядок закрытия тюрем предлагают упростить

Если региональные власти не смогли согласовать с Минюстом решение о закрытии исправительных учреждений, окончательное решение примет Правительство. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании 22 января.

Документ, разработанный правительством, направлен на совершенствования порядка ликвидации и реорганизации тюрем и колоний. ФСИН России проводит эту работу с 2011 года. С тех пор закрыты около 100 исправительных учреждений. Ликвидации подлежат исправительные учреждения со значительным износом основных фондов, с отсутствием производственной базы для трудоустройства осужденных.

Будут закрыты тюрьмы и колонии, находящиеся в зонах подтопления, и расположенные на значительном удалении от областных центров. На практике случается, что решение о закрытии не принимается долгое время из-за того, что власти региона не находят компромисса с Минюстом. В связи с этим законопроект предлагает дать Правительству право окончательного решения о ликвидации исправительного учреждения.