В Госдуме оценили санкции ЕС против офицеров ГРУ

В частности, Затулин задался вопросом, какое ещё решение могло быть принято на Западе, когда Россию «обвинили во всём без должного расследования».

«После этого решения, которое было инициировано спецслужбами британской разведки, они заведомо предвзятые», — отметил депутат.