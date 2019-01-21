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В Госдуме оценили санкции ЕС против офицеров ГРУ 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Константин Затулин в беседе с Nation News оценил санкции ЕС против офицеров ГРУ в связи с делом об отравлении в Солсбери.
В частности, Затулин задался вопросом, какое ещё решение могло быть принято на Западе, когда Россию «обвинили во всём без должного расследования».
«После этого решения, которое было инициировано спецслужбами британской разведки, они заведомо предвзятые», — отметил депутат.
Ранее в МИД России прокомментировали санкции ЕС против россиян из-за инцидента в Солсбери.
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Политика , Константин Затулин , МИД , ЕС , ГРУ , Госдума
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