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МИД отложил визит американских дипломатов к Уилану по просьбе ФСБ 

РИА Новости + ещё 1 31 минуту назад
Фото: © из личного архива
Американские дипломаты намеревались посетить Пола Уилана 17 января, МИД РФ сначала согласовал визит, но потом отложил его по просьбе ФСБ, заявили РИА Новости в посольстве США в РФ.
"Сотрудники консульства США планировали посетить Пола Уилана, находящегося в заключении в Лефортово, 17 января. Сначала визит был одобрен российской стороной и назначен предварительно (со стороны МИД РФ). Утром 17 января, в день назначенного визита, МИД РФ проинформировал нас, что посещение будет отложено и назначено на другую дату по просьбе ФСБ", — сказала РИА Новости пресс-секретарь американской дипмиссии Андреа Калан.
"США серьезно обеспокоены переносом консульских визитов не только к Полу Уилану, но и в целом к американским гражданам, находящимся в заключении в России, а также тем, что Москва не привержена положениям двусторонней Консульской конвенции. Мы донесли наше беспокойство по дипканалам до российской стороны и призвали Москву придерживаться своих обязательств", — добавила представитель посольства.
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Политика , США , ФСБ , МИД , РИА Новости
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