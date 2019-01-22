Раскрыты детали предстоящих переговоров Путина и Абэ

Планируется, что беседа лидеров в формате тет-а-тет начнется около 14:00 по московскому времени. После этого состоятся российско-японские переговоры в расширенном составе в формате рабочего завтрака.

«Главным образом на таких переговорах обсуждаются конкретные проекты двустороннего сотрудничества, в том числе и крупные проекты», — уточнил Песков.

Комментируя перечень тем для обсуждения, представитель Кремля выделил вопросы заключения мирного договора.

Накануне Песков заявил, что Москва в контексте обсуждения территориальной принадлежности Курильских составов не собирается отступать от своих национальных интересов.

20 января агентство Kyodo со ссылкой на источник в японском правительстве сообщило, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ согласен рассмотреть заключение мирного договора с Россией при условии передачи под контроль Токио островов Шикотан и Хабомаи.