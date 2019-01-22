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Раскрыты детали предстоящих переговоров Путина и Абэ 

Lenta.ru + ещё 43 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ после переговоров в Москве сделают заявление для СМИ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости во вторник, 22 января.
Планируется, что беседа лидеров в формате тет-а-тет начнется около 14:00 по московскому времени. После этого состоятся российско-японские переговоры в расширенном составе в формате рабочего завтрака.
«Главным образом на таких переговорах обсуждаются конкретные проекты двустороннего сотрудничества, в том числе и крупные проекты», — уточнил Песков.
Комментируя перечень тем для обсуждения, представитель Кремля выделил вопросы заключения мирного договора.
Накануне Песков заявил, что Москва в контексте обсуждения территориальной принадлежности Курильских составов не собирается отступать от своих национальных интересов.
20 января агентство Kyodo со ссылкой на источник в японском правительстве сообщило, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ согласен рассмотреть заключение мирного договора с Россией при условии передачи под контроль Токио островов Шикотан и Хабомаи.
Между тем в МИД России назвали ключевым условием сделки признание Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме.
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Комментарии
Политика , Синдзо Абэ , Дмитрий Песков , Владимир Путин , МИД , РИА Новости , Москва , Япония
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