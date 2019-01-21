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Захарова приняла «капитуляцию» Чубайса 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила главе Роснано Анатолию Чубайсу про «подтасовку» дат.
Она рассказала, что начала работать чиновником не 15, а 20 лет назад, то есть в 1998 году, а не в 2003, как ранее утверждал Чубайс.
«Вы ошиблись, а теперь зачем-то уверяете всех в том, что я «подменяю даты». Летом 1998 года я сдала госэкзамены в МГИМО, в августе грянул кризис, а 21 сентября я поступила на работу в МИД, став «чиновником». Еще раз: не в 2003 году, а в 1998, в год кризиса, ставшего результатом макроэкономической политики середины 90-х годов. Поверьте, этот год я ни с каким другим не перепутаю, столько горя и разбитых судеб я тогда увидела», — написала Захарова на своей странице в Facebook.
Также представитель МИД прокомментировала слова главы Роснано о том, что он сдается заранее.
«То, что Вы сдались — это очень плохо, потому что в плен Вас брать не хочется. Но из уважения к нормам гуманитарного права так и быть — капитуляция принята», — резюмировала в социальной сети Захарова.
Напомним, Чубайс назвал оппонентку лучше «по способностям к подтасовкам». Перепалка в социальных сетях началась после того, как глава Роснано назвал Россию бедной страной, где «значительная часть населения живет бедно или очень бедно». Захарова ответила, что Россия очень богата, и спросила, почему россияне живут бедно. После этого Чубайс перечислил достижения правительства в начале 90-х.
Ранее Чубайс упрекнул Россию в «энергорасточительности» и призвал ввести социальную «норму электропотребления» — 300 кВт на семью, что вызвало много споров.
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Комментарии
Политика , Мария Захарова , Анатолий Чубайс , Роснано , МИД , МГИМО
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