В МИД России назвали цель новых санкций

Москва оставляет за собой право на ответные меры

Новые санкции в связи с инцидентом в Солсбери преследуют внутриполитические цели Великобритании . К такому мнению пришли в МИД России

"Показательно, что новый ее всплеск совпал с очередной кризисной волной на переговорах о Brexit", — отметили в ведомстве. Ранее британское правительство изменило подход к условиям выхода из ЕС, а премьер-минист Тереза Мэй выступила против проведение повторного референдума по Brexit.

В связи с включением россиян в санкционные списки Москва может принять ответные меры. "Предъявленные России и нашим гражданам обвинения по делу Скрипалей не выдерживают критики", — добавили в МИД.