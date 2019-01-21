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В МИД России назвали цель новых санкций 

ТВ Центр 2 часа назад
Фото: ТВ Центр
Москва оставляет за собой право на ответные меры
Новые санкции в связи с инцидентом в Солсбери преследуют внутриполитические цели Великобритании. К такому мнению пришли в МИД России.
"Показательно, что новый ее всплеск совпал с очередной кризисной волной на переговорах о Brexit", — отметили в ведомстве. Ранее британское правительство изменило подход к условиям выхода из ЕС, а премьер-минист Тереза Мэй выступила против проведение повторного референдума по Brexit.
В связи с включением россиян в санкционные списки Москва может принять ответные меры. "Предъявленные России и нашим гражданам обвинения по делу Скрипалей не выдерживают критики", — добавили в МИД.
Ранее Евросоюз ввел санкции по химоружию. В список попали ряд сотрудников Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил России (ГРУ), в частности, глава ГРУ Игорь Костюков, первый замглавы ГРУ Владимир Алексеев, Анатолий Чепига и Александр Мишкин.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери 4 марта прошлого года. Лондон утверждает, что исполнителями покушения стали сотрудники ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов.
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Комментарии
Политика , Сергей Скрипаль , Владимир Алексеев , Тереза Мэй , Александр Петров , Генштаб , МИД , ЕС , ГРУ , Москва , Великобритания
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