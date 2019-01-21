«Россия и Япония не откажутся от национальных интересов»

Песков прокомментировал сообщения о согласии Японии на часть Курил

Российские власти не получали от Токио предложений передать японской стороне два Курильских острова в обмен на подписание мирного договора между странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . По его словам, в настоящий момент у России Японии не существует каких-либо конкретных вариантов мирного договора. Переговоры по этому вопросу только начались, при этом страны не намерены отступать от национальных интересов, отметил он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения японских СМИ о готовности Токио ограничить свои притязания на острова Курильской гряды. Как отметил Песков, японская сторона не озвучивала подобные предложения, и конкретных планов по решению вопроса о принадлежности Курильских островов пока нет.

«Каких-либо конкретных вариантов сейчас вообще не существует», — отметил представитель Кремля. Сейчас переговоры между Москвой и Токио находятся в начальной стадии, в частности, происходит обмен мнениями, экспертная работа, которая требует участия глав государств, пояснил он.

«С самого начала президент говорил, что тема заключения мирного договора с Японией значительно растянута по времени.

Безусловно, российская сторона, и это тоже подтверждал президент Путин , намерена делать все возможное, чтобы это время по возможности сжать, минимизировать, но делать это до бесконечности и делать выход на мирный договор сиюминутным — нужно отчетливо понимать — просто невозможно», — подчеркнул Песков.

Он также призвал дождаться результатов переговоров Владимира Путина с японским премьер-министром Синдзо Абэ , намеченных на вторник, 22 января. Песков призвал всех быть реалистами, поскольку странам предстоит найти решение вопроса, при этом «от своих национальных интересов никто отступать не собирается».

Напомним, что японское информационное агентство Киодо, ссылаясь на правительственные источники, сообщило, что Синдзо Абэ не исключает возможность подписания мирного договора с Россией в обмен лишь на два Курильских острова — Шикотан и Хабомаи. Как сообщало агентство,

в администрации японского премьера убеждены, что передача островов Кунашир и Итуруп маловероятна, и этот вопрос заведет в тупик переговоры с Россией.

Ранее Абэ заявил, что Япония претендует на Южные Курилы и планирует предложить Москве отказаться от взаимных претензий на компенсации, которые связаны с этими островами. После этого заявления в МИД России был вызван посол Японии в Москве Тоехиса Кодзуки. В ведомстве дипломату напомнили, что такие высказывания грубо искажают суть договоренностей двух государств. На прошлой неделе российский МИД призвал Токио полностью признать итоги Второй мировой войны, в том числе суверенитет России над южными Курильскими островами. Этот шаг позволит двум странам перейти к решению вопроса заключения мирного договора, отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов оценил позиции обеих стран и прокомментировал возможный исход переговоров по территориальному вопросу.

«Первым шагом к решению территориальной проблемы, или подписанию мирного договора с Японией, является признание Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая российский суверенитет над четырьмя южнокурильскими островами. И это — принципиальная позиция России. Принципиальная позиция Японии совершенно противоположна. Четыре острова Южных Курил, которые в Японии называют своими северными островами, считают исконной японской территорией, которую Советский союз захватил силой, а Россия незаконно оккупирует. Япония намерена добиваться возвращения всех четырех островов», — пояснил эксперт в интервью НСН.

По мнению Кистанова, в решении территориальной проблемы заинтересован лично премьер-министр Японии, «который постоянно приезжает в Россию, встречается с президентом России Путиным».

Некоторые заявления Абэ на этот счет также говорят о «больших надеждах на положительное решение вопроса», считает японовед. Например, слова премьера о том, что Япония отказывается от выплаты компенсаций своим гражданам, которые были вынуждены уехать с Курил после войны, а также о том, что при передаче островов Япония будет учитывать мнения российских жителей.

«Абэ хочет решить проблему до окончания премьерского срока и войти в историю как человек, которому удалось сделать то, что до него не удавалось никому. Заявление на могиле его отца о том, что нынешний год должен стать переломным в переговорах о Курилах, вызвало недовольство в России из-за большого давления», — отметил Кистанов.

Эксперт считает, что Япония не признает суверенитет России над Курильскими островами, а Россия не вернет Японии все четыре острова. Максимум, на что можно рассчитывать — действовать в рамках декларации 1956 года, о чем заявляли и президент России Владимир Путин, и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. В данном документе упоминаются только два острова.