Чубайс признал победу Захаровой в споре о бедности

«Думаю, по способности к подтасовкам — Вы лучшая в своем поколении. Поэтому — заранее сдаюсь! Вы победили! Барабанная дробь!» — написал он, обращаясь к Захаровой.

Чубайс обратил внимание, что дипломат подменила указанную им дату начала ее работы в чиновничьем аппарате с 2003-го на 1998-й — год экономического кризиса.

Полемика между Чубайсом и Захаровой возникла после выступления главы «Роснано» 16 января на Гайдаровском форуме, в ходе которого он, рассуждая о неэффективности действующей в стране системы электроснабжения, заявил, что «значительная часть населения живет бедно». По его мнению, энергоресурсы должны обходиться обеспеченным людям дороже. Представитель внешнеполитического ведомства поспорила с данным утверждением, а также отметила, что Чубайс в свое время руководил важными направлениями российской экономики.

В ответ топ-менеджер напомнил, что ушел из правительства более 20 лет назад. Однако в период прихода Захаровой в госструктуру «экономика в стране росла, рубль был конвертируемым, инфляция резко снизилась».

После этого Захарова опубликовала в социальной сети новый пост, в котором сообщила, что начала работать осенью 1998 года. «Все описанные Вами "экономические достижения" вспоминаю с дрожью. А вот как зафиксирован тот период в Википедии: "Экономический кризис», — заключила дипломат.