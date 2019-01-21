Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Володина пригласили на Кубу и в Катар 

Российская Газета + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главы парламентов Кубы и Катара пригласили председателя Госдумы Вячеслава Володина посетить эти страны с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты.
Как сообщается, о полученных приглашениях спикер сообщил в ходе заседания Совета ГД.
Предложения по формированию думской делегации на Кубу подготовит первый заместитель главы палаты Иван Мельников, а в Катар — вице-спикер Сергей Неверов и глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Председатель Госдумы также дал распоряжение проработать вопрос о создании российско-кубинской межпарламентской комиссии с участием профильных комитетов.
Российская Газета: последние новости
В Госдуме оценили санкции ЕС против главы ГРУ Захарова и Чубайс продолжили словесную перепалку Аксенов рассказал о "прологе" воссоединения Крыма с РФ
Политика , Сергей Неверов , Иван Мельников , Вячеслав Володин , Комитет госдумы по международным делам , Госдума , Катар , Куба
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Керченском проливе горят два корабля24
Израиль смог справиться с «Панцирем»171
ПАСЕ определилась с ролью Украины в вопросе с РФ156
В Шереметьево снова ЧП6
ЕС ввел санкции из-за Скрипалей161
Видео
05:12
WhatsApp вводит ограничения для пользователей
Наука и техника Интернет
02:35
Белорусы захотели выгнать посла РФ из-за задержания Рыбки
В мире
02:54
Израиль смог справиться с «Панцирем»
Оружие Армия
00:11
В Керченском проливе горят два корабля
Происшествия
03:33
«Россия и Япония не откажутся от национальных интересов»
Политика Статьи
00:57
Чубайс признал победу Захаровой в споре о бедности
Политика
04:15
ПАСЕ определилась с ролью Украины в вопросе с РФ
В мире Украина
07:24
Глава ДНР сделал заявление по освобождению Донбасса
Украина В мире
05:20
«Его отцу нравился кофе в концлагерях»
Общество Статьи
01:03
«Озверевший» F-35 сбросил сразу пять авиабомб
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение