В КПРФ назвали отказ депутатов от надбавок к пенсии «популизмом»

Александр Ющенко. КПРФ не поддержит шаги по отказу от надбавок к пенсии парламентариев, так как считает это популизмом, заявил глава пресс-службы КПРФ, депутат ГД

"Даже если 450 депутатов, скажем так, напишут заявление на это, это принципиально не решит вопрос… Поэтому мы в нашей фракции не поддерживали изначально эти популистские шаги. Более того, мы настаивали на непринятии закона о пенсионной реформе, а считаем, что необходимо наполнять бюджет Пенсионного фонда другими способами, а точнее — дифференцированным налогообложением и дифференцированной прогрессивной шкалой отчислений в Пенсионный фонд", — сказал Ющенко РИА Новости.

Политик также подчеркнул, что не видит смысла "на этой теме концентрироваться". "Мы видим смысл принципиального подхода, изменения пенсионной реформы. С сохранением пенсионного возраста, но с изменением наполнения пенсионного фонда", — заключил он.

Ранее правительство РФ утвердило форму заявления об отказе от надбавок к пенсии для членов Совета Федерации и депутатов Госдумы, постановление вступило в силу 1 января 2019 года.

Отмечается, что на основании поступивших заявлений Минтруд оформит отказ после наступления ряда условий. У депутатов и сенаторов должен быть необходимый стаж исполнения полномочий члена Совета Федерации и депутата Госдумы. Они должны достигнуть пенсионного возраста, и им должна быть назначена страховая пенсия по старости.