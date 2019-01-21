КПРФ не поддержит шаги по отказу от надбавок к пенсии парламентариев, так как считает это популизмом, заявил глава пресс-службы КПРФ, депутат ГД Александр Ющенко.
Ранее депутаты и члены Совета Федерации от "Единой России" начали подавать заявления в Минтруд об отказе от ежемесячных доплат к страховой пенсии, заявления отозвать будет нельзя, сообщила пресс-служба ЕР. Депутаты Госдумы от ЛДПР также откажутся от надбавок к пенсии, написав соответствующие заявления, заверил лидер партии Владимир Жириновский.
"Даже если 450 депутатов, скажем так, напишут заявление на это, это принципиально не решит вопрос… Поэтому мы в нашей фракции не поддерживали изначально эти популистские шаги. Более того, мы настаивали на непринятии закона о пенсионной реформе, а считаем, что необходимо наполнять бюджет Пенсионного фонда другими способами, а точнее — дифференцированным налогообложением и дифференцированной прогрессивной шкалой отчислений в Пенсионный фонд", — сказал Ющенко РИА Новости.
Политик также подчеркнул, что не видит смысла "на этой теме концентрироваться". "Мы видим смысл принципиального подхода, изменения пенсионной реформы. С сохранением пенсионного возраста, но с изменением наполнения пенсионного фонда", — заключил он.
Ранее правительство РФ утвердило форму заявления об отказе от надбавок к пенсии для членов Совета Федерации и депутатов Госдумы, постановление вступило в силу 1 января 2019 года.
Отмечается, что на основании поступивших заявлений Минтруд оформит отказ после наступления ряда условий. У депутатов и сенаторов должен быть необходимый стаж исполнения полномочий члена Совета Федерации и депутата Госдумы. Они должны достигнуть пенсионного возраста, и им должна быть назначена страховая пенсия по старости.