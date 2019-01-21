Курильский парадокс: кто теперь против передачи островов

Япония в вопросе о возвращении ей Южных Курильских островов сменила тон: вместо бескомпромиссных требований «всё и сразу» в Токио теперь согласны сперва взять только половину «северных территорий».

Это станет основой для подписания мирного договора, которое не удается осуществить уже более 70 лет.

В Токио, наконец, поняли, что территориальный спор будет длиться до бесконечности, если твердолобо отказываться от любых компромиссов.

Опрос жителей Японии показал, что большинство считает правильным сосредоточиться на возвращении двух островов, а судьбу оставшихся двух решить в ходе дальнейших консультаций.

Но подобная постановка вопроса вызвала протесты теперь уже со стороны националистических организаций в самой России, которые в воскресенье митинговали на площади Суворова в Москве , призывая не отдать ни пяди русской (в интерпретации некоторых участников митинга, советской) земли.

Дмитрий Стрельцов. Россия своей принципиальностью «додавила» японцев, которые наконец стали понимать, что лучше синица в руках, чем журавль в небе, говорит заведующий кафедрой востоковедения МГИМО

Самое парадоксальное состоит в том, что теперь надо задавать вопрос: а готова ли уже Россия выполнить условия декларации 1956 года и передать Японии острова в обмен на мирный договор? Потому что общественное мнение в обеих странах дрейфует в противоположные стороны, и власти вынуждены с ним считаться, — сказал он «Ридусу».

Если японское общественное мнение постепенно склоняется к компромиссному решению курильского вопроса, то общественное мнение России эволюционирует в прямо противоположную сторону.

Если мы сегодня отдадим острова, то где гарантия, что завтра Россия не вернет еще один полуостров, опасались митингующие на площади Суворова.

При это еще пару лет назад перспектива возвращения двух островков Японии вызвала в России «покупательский ажиотаж»— было подано около 9000 заявок на приобретение земельных участков на Итурупе и Шикотане.

Ажиотажный спрос возник после того, как Москва и Токио договорились в начале 2017 года о совместном освоении этих «северных территорий».

Мотивация тех россиян, кто стремился поселиться именно на двух спорных островах, совершенно прозрачна: если нет возможности приобрести дом в Японии, то почему бы не попробовать, чтобы Япония приобрела тебя вместе с домом?

В России властям обосновать передачу нескольких островов Японии будет достаточно сложно, здесь понадобится изощренная словесная и логическая эквилибристика, считает эксперт.

Обосновывать передачу островов только прагматическими выгодами — довольно слабый ход, потому что не приходится рассчитывать, что после этого японские инвесторы повалят в Россию. Выгода для России будет, но не прямая. Россия покажет всему миру, что она договороспособна, что у нее более нет ни одного нерешенного территориального спора, что последние итоги Второй мировой войны подведены. И, главное, в условиях международной изоляции Россия получит на своих границах если не дружественное государство, думать так было бы наивно, то хотя бы одним обиженным станет меньше, — полагает Стрельцов.

Владимир Путин стал первым из советских и российских лидеров, кто заявил, что Москва признает декларацию 1956 года о возвращении двух островов после заключения мирного договора.