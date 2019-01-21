МИД России в ближайшее время сделает заявление по введению санкций ЕС из-за "дела Скрипалей", сообщила журналистам официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"В ближайшее время будет сделано заявление по линии МИД относительно введения санкций ЕС", — сказала она.
Совет ЕС ввел первые санкции в рамках нового режима ограничительных мер против применения и распространения химического оружия. Ограничительные меры распространяются на руководство ГРУ из-за "дела Скрипалей".
Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.
Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.