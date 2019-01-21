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Россия отказалась признать выход США из ракетного договора 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия не признает решение США о приостановке действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».
«Считаем это действие юридически ничтожным», — сказал замминистра.
По его мнению, договор следует сохранить, а решение проблемы стоит искать совместно с помощью переговоров.
Решение о выходе, однако, уже принято Вашингтоном и является следующим шагом США, отметил Рябков. «Из высказываний официальных американских лиц и из той тональности, которую они держат в диалоге с нами, это вытекает явным образом», — заявил дипломат. В данный момент, по его словам, США просто ищут предлоги, чтобы освободиться от ограничений, которые на них накладывает ДРСМД.
Ранее в США объяснили отказ рассматривать ракету, которую российская сторона отказалась уничтожать, тем, что не могут в статике проверить дальность ее полета.
Президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из соглашения 20 октября 2018 года. Позже госсекретарь США Майк Помпео официально обвинил Россию в несоблюдении договора. Вашингтон потребовал, чтобы Москва вернулась к условиям соглашения в течение 60 дней, иначе действие ДРСМД будет приостановлено. Россия считает эти обвинения ложными.
Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров.
Во второй половине 1970-х годов США и СССР начали разворачивать в Европе свои ядерные боевые средства. СССР привели в боевую готовность «евростратегические» комплексы «Пионер», а США — группировки средней дальности с баллистическими «Першинг-2» и крылатые «Томагавками».
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Комментарии1
Политика , Сергей Рябков , Дональд Трамп , МИД , США
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