Россия отказалась признать выход США из ракетного договора

«Считаем это действие юридически ничтожным», — сказал замминистра.

По его мнению, договор следует сохранить, а решение проблемы стоит искать совместно с помощью переговоров.

Решение о выходе, однако, уже принято Вашингтоном и является следующим шагом США, отметил Рябков. «Из высказываний официальных американских лиц и из той тональности, которую они держат в диалоге с нами, это вытекает явным образом», — заявил дипломат. В данный момент, по его словам, США просто ищут предлоги, чтобы освободиться от ограничений, которые на них накладывает ДРСМД.

Ранее в США объяснили отказ рассматривать ракету, которую российская сторона отказалась уничтожать, тем, что не могут в статике проверить дальность ее полета.

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из соглашения 20 октября 2018 года. Позже госсекретарь США Майк Помпео официально обвинил Россию в несоблюдении договора. Вашингтон потребовал, чтобы Москва вернулась к условиям соглашения в течение 60 дней, иначе действие ДРСМД будет приостановлено. Россия считает эти обвинения ложными.

Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров.

Во второй половине 1970-х годов США и СССР начали разворачивать в Европе свои ядерные боевые средства. СССР привели в боевую готовность «евростратегические» комплексы «Пионер», а США — группировки средней дальности с баллистическими «Першинг-2» и крылатые «Томагавками».